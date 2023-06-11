Украина вернула из российского плена 95 человек

11 июня, 18:51
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Украина вернула из российского плена 95 человек (Фото:via Андрей Ермак / Telegram)

Украина вернула из российского плена 95 человек (Фото:via Андрей Ермак / Telegram)

В воскресенье, 11 июня, Украина вернула из российского плена 95 человек. Среди них есть бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, удалось вернуть пленных из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитников Азовстали.

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Также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на Азовсталь.

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Ермак уточнил, что многие находились в плену ранеными.

«Продолжаем выполнять задачу президента Украины Владимира Зеленского вернуть всех. Я благодарен нашей команде, Координационному штабу по обращению с военнопленными за работу 24/7. Она продлится до того дня, когда в Украину вернется последний пленник», — заявил он.

25 мая Украина вернула из российского плена в четверг, 25 мая, еще 106 защитников. Это воины с Бахмутского направления.

6 мая домой вернули 45 защитников Азовстали. Всего с начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 2430 человек, 139 из которых — гражданские.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Нацгвардия Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Госпогранслужба Украины Обмен пленными Последний обмен пленными Война России против Украины

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