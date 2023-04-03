Украина вернула из плена РФ 12 человек 3 апреля, 17:11 Украина вернула домой еще 12 пленных (Фото:Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram)

В понедельника, 3 апреля, Украина вернула из плена российских оккупантов десять военнослужащих и двух гражданских, пять из них тяжелоранены. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Десять защитников — солдаты и сержанты, захваченные в плен в боях возле Бахмута, Опытного и Орехово-Василевки Донецкой области, в районах Кременной и Червонопоповки Луганской области. Двух гражданских из села Липцы Харьковской области и Мариуполя оккупанты удерживали в заложниках. Среди тяжелораненых трое военных и двое гражданских.

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По данным Координационного штаба, с начала полномасштабного вторжения России из плена освободили 2005 украинцев.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что украинцев удалось освободить после репатриации тяжелораненых и тяжелобольных российских оккупантов 24 марта.

«24 марта Украина добровольно и безо всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Это отвечает требованиям международного гуманитарного права. Государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции», — добавили в штабе и подчеркнули, что россияне игнорируют Женевские конвенции.

