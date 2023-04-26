Украина вернула из российского плена 44 человека
Еще 44 украинца возвращаются домой (Фото:Андрій Єрмак / Telegram)
Украина в среду, 26 апреля, провела очередной обмен пленными со страной-агрессором Россией — домой вернулись 42 защитника и двое гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
36 освобожденных украинцев — рядовые и сержанты, еще шесть — офицеры. Среди них военные, пограничники, нацгвардейцы и моряки, которые обороняли Мариуполь, Херсонскую область и участвовали в боях на Донбассе.
«Среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена», — написал Ермак.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец у себя в Telegram подчеркнул, что все освобожденные получат медицинскую помощь и пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы.
По данным омбудсмена, с начала полномасштабного вторжения из плена оккупантов удалось освободить 2279 украинцев.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что среди освобожденных 26 апреля:
- 19 — из рядов ВСУ;
- 11 — Госпогранслужбы;
- семь — ВМС ВСУ;
- двое — Нацгвардии;
- трое — Сил территориальной обороны.
В штабе добавили, что был освобожден военный хирург, который оперировал раненых в военном госпитале Мариуполя и организовал массовую медицинскую помощь. Еще одному освобожденному командиру отделения угрожал фейковый «суд» и «приговор» на долгий срок. Многие освобожденные защитники были ранены и пережили пытки.
16 апреля из российского плена вернулись еще 130 украинских защитников.