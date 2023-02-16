Украина вернула из плена оккупантов 101 человека, среди них защитники Мариуполя 16 февраля, 17:59 Освобожденные из плена 16 февраля защитники Украины (Фото:Андрій Єрмак / Telegram)

Украина и страна-террорист Россия в четверг, 16 февраля, провели обмен пленными, домой возвращается 101 человек — 100 военных и один гражданский. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Среди освобожденных защитников — нацгвардейцы, пограничники и военнослужащие ВСУ. 94 из них обороняли Мариуполь, в том числе 63 — на Азовстали. Многие бойцы были ранены.

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«Родные скоро смогут обнять своих защитников, за которых молились и ждали больше всего на свете. Каждый из возвращенных наших граждан получит необходимую медицинскую помощь, пройдет реабилитацию, сможет восстановить документы и банковские карты», — написал в Telegram омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинца, с начала полномасштабного вторжения России из плена удалось освободить 1863 человек.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что освобожденный гражданский — первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк, который отказался сотрудничать с оккупантами и был похищен 19 марта 2022 года на блокпосту у Благовещенки Запорожской области.

Среди освобожденных есть защитники Украины с херсонского и киевского направлений, бойцы, которые обороняли Бучу, Херсон и Лиман.

Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець / Telegram

Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець / Telegram

Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець / Telegram

4 февраля Украина и РФ провели очередной обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 116 украинцев, в том числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления. Кроме того, удалось вернуть тела двух погибших иностранных волонтеров, а также тело погибшего воина-добровольца.