Украина вернула еще двух военнопленных из Венгрии 23 июня, 20:13 Министерство иностранных дел Украины (Фото:NV)

Украинские дипломаты смогли вывезти из Венгрии еще двух военнопленных, которых передало стране государство-агрессор Россия. Об этом сообщил в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко в пятницу, 23 июня.

Николенко уточнил, что Киев уже вернул пять защитников, еще шесть пока остаются в Венгрии.

20 июня посольство Украины в Будапеште вернуло первых трех военнопленных из Венгрии.

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Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО сообщили, что не получали таких данных и проверяют их.



Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.



16 июня уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.



Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники сообщала, что передача пленных могла быть личной инициативой Шемьена, о которой не знали в правительстве страны.



19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.



Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушила международное гуманитарное право переговорами с Россией и приемом украинских военнопленных.