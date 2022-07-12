Украина вернула 30 погибших защитников

12 июля, 17:20
Операция по возвращению тел защитников прошла в Запорожской области (Фото:Минреинтеграции)

Операция по возвращению тел защитников прошла в Запорожской области (Фото:Минреинтеграции)

Украина во вторник, 12 июля, вернула тела 30 защитников.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко, операция прошла в Запорожской области.

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«Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения… Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции», — сказано в сообщении.

Ранее Олег Котенко рассказал, что после 24 февраля в рамках нескольких обменов с Россией Украина вернула более 400 тел защитников, в основном — погибших на заводе Азовсталь в Мариуполе.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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