Украина вернула еще 11 детей, депортированных Россией 26 августа, 09:06 Украина вернула еще 11 детей, депортированных Россией (Фото:Николай Кулеба / Facebook)

Украине удалось вернуть на родину еще 11 детей, которых ранее депортировали в Россию или на временно оккупированные территории.

Об этом сообщил исполнительный директор БО Save Ukraine, а ранее уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба.



По его словам, это уже 161-й ребенок, которого удалось вернуть команде Save Ukraine.

Видео дня

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть около 380 детей, депортированных страной-агрессором.

С началом полномасштабного вторжения РФ в 2022 году российские оккупанты масштабировали депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

Окончательное количество незаконно депортированных в Россию украинских детей не установлено.

В декабре 2022 года министр обороны Украины Алексей Резинков заявил, что россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины более 13 тысяч детей.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в августе 2023 года называла количество в 20 тысяч депортированных украинских детей.

По данным Центра нацсопротивления, россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов.



По данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать от 16 до 300 тысяч, если учитывать детей, похищенных с 2014 года — со времени оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

