Украина вернула двоих морпехов с временно оккупированной территории — нардеп Копытин

5 декабря, 14:48
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Украина вернула домой двоих морпехов (Фото:Игорь Копытин / Facebook)

Украина вернула домой двоих морпехов (Фото:Игорь Копытин / Facebook)

Накануне Украина вернула двоих морпехов с временно оккупированной территории, сообщил нардеп Игорь Копытин.

По его словам, один из украинских военнослужащих был ранен.

«Сейчас ребята находятся в безопасности на одной из баз ВМС Украины. Спецоперацию провело подразделение, которое называют Ангелы за немалое количество успешных спасательных операций», — заявил он.

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Он также добавил, что со временем сообщит больше деталей.

https://www.facebook.com/Kopytin.Ihor/posts/pfbid02Rv24KdCsDENq51fnLATYdq9kNztrMzTtxzXU9u9KdZozWCRoEPy9oFY8y7PTsVj5l

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля из российского плена удалось вернуть более 1300 украинцев.

В четверг, 1 декабря, Украина и страна-агрессор Россия провели новый обмен пленными. Домой вернулось 50 украинских военных.

Домой вернулись украинские военные, попавшие в плен в Мариуполе, а также на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях. Также среди освобожденных защитников были украинцы, которых россияне содержали в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Прошлый обмен состоялся в субботу, 26 ноября. Тогда удалось освободить 12 украинцев — среди них трое гражданских, а также военные, защищавшие Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

https://www.youtube.com/watch?v=MiUHP-bp3rI&ab_channel=%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Обмен Морпехи Обмен пленными Война России против Украины

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