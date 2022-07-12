Украина в рамках обменов с Россией вернула более 400 тел защитников

12 июля, 16:43
Украина возвращает тела погибших защитников (Фото:Leah Millis/Reuters)

Украина возвращает тела погибших защитников (Фото:Leah Millis/Reuters)

Украина в рамках нескольких обменов со страной-агрессором Россией вернула более 400 тел защитников, в основном — погибших на заводе Азовсталь в Мариуполе.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в комментарии Суспільному во вторник, 12 июля.

«Люди, понимавшие, что их родные могли там погибнуть, сдавали ДНК. Если сейчас мы будем забирать большинство людей не с Азовстали, то там будет больше случаев, когда есть тело, но не сдали ДНК. Поэтому когда я веду переговоры, то есть договоренность с Россией писать хотя бы о том, откуда тело — Луганское направление, Волноваха, Харьковское направление и т. д. Потому что очень много тел без документов, мы не знаем, кто они», — сказал Котенко.

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По словам уполномоченного, родные могут сдать тест на ДНК в любом городе, а результаты попадают в единую базу.

Как пишет Суспільне, Котенко также сообщил, что 12 июля Украина вернула еще 30 тел защитников страны.

4 июня стало известно, что Украина и Россия впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160».

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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