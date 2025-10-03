Сталкивались с угрозами и преследованиями. В Украину удалось вернуть из российской оккупации 22 детей

3 октября, 20:58
Украина вернула из оккупации еще 22 детей (Фото: Андрей Ермак/Telegram)

Украина вернула из оккупации еще 22 детей (Фото: Андрей Ермак/Telegram)

В Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть 22 украинских детей и подростков.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 3 октября.

По его словам, среди спасенных 10-летний мальчик, которого заставляли учиться по российской программе и угрожали отправить на «обследование» в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом.

Вернули также 16-летнего подростка с младшим братом. Ермак рассказал, что их семью преследовали в селе из-за отказа родителей оформлять российские паспорта и работать в школе, захваченной оккупантами.

Кроме того, в Украину вернули 14-летнюю девушку, которую в российской школе постоянно унижали за украинское происхождение.

Руководитель ОП заверил, что сейчас все дети находятся в безопасности на подконтрольной территории Украины. Они получают психологическую поддержку и помощь с документами.

Детей вернули в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

В июне команда исследователей Йельского университета (США) установила, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. Страна-агрессор традиционно отрицает эту информацию, заявляя, что речь идет лишь о «сотнях» детей.

