Украина вернула тела 19 погибших в российском плену 12 июля, 20:10 Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко заявил, что процесс возвращения тел погибших воинов ВСУ является довольно сложным (Фото:minre.gov.ua)

Украина смогла добиться возвращения от страны-агрессора РФ 19 тел украинских граждан, погибших в российском плену. Тела еще четырех украинцев должны доставить в ближайшие дни.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает Укринформ.

«Хочу такие досадные примеры привести, когда человек находится в плену, мы видим (на видео — ред.). И 19 тел я привез, они погибли в плену. Еще четыре привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену и там погибли. Это о том, что мы знаем, (что — ред) нам эти тела возвращают», — сказал уполномоченный.

Видео дня

По его словам, процедура возвращения тел погибших военнослужащих Сил обороны Украины является довольно сложным процессом.

«Но есть такое, что нам тела могут и не вернуть», — резюмировал уполномоченный по вопросам пропавших без вести.

В начале мая стало известно, что в Украине заработает Единый реестр военнослужащих, пропавших без вести во время боевых действий. По данным МВД Украины, на сегодня известно о 24 тысячах воинов и гражданских, пропавших без вести.

7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть тела военных, которых убили во время теракта в Еленовской тюрьме.