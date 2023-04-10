Украина вернула домой еще 24 депортированных детей. Их 13 часов допрашивали россияне

10 апреля, 13:02
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Домой вернулись 24 ребенка из Херсонской области (Фото:Скриншот видео Херсонская ОВА/Telegram)

Домой вернулись 24 ребенка из Херсонской области (Фото:Скриншот видео Херсонская ОВА/Telegram)

Украина вернула 24 ребенка из Херсонской области, которых незаконно удерживали российские оккупанты.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в понедельник, 10 апреля.

Детей удалось вернуть благодаря волонтерам благотворительного фонда Save Ukraine. Их перевезли в Херсона по Укрзализныце.

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По словам волонтеров, это была «одна из самых сложных спасательных миссий». Россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже.

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Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и депортировала в Россию 4396 детей-сирот. Формируют международную коалицию, чтобы их вернуть.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсонская область Дети депортация

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