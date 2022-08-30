Война закончится так. Украина вернет все утверждённые в 1991 году территории — Зеленский 30 августа, 02:42 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Война, которую Россия развязала против Украины, началась в Крыму и на Донбассе и закончиться тоже там. ВСУ должны выйти на государственные границы, которые были утверждены в 1991 году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Он напомнил, что 29 августа украинцы чтят память воинов, которые отдали свои жизни за наше государство.

«Этот день памяти назначен на 29 августа, чтобы напомнить всем о трагических событиях 2014 года — Иловайск. О том, что это война, которая началась с оккупации Россией нашего Крыма и попытки захватить Донбасс, должна закончиться именно там — в освобожденном Крыму, в освобожденных городах Донбасса и выходом наших войск на государственную границу Украины», — отметил президент.

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Зеленский выразил уверенность в том, что каждый украинский гражданин понимает, что происходит, за что боремся и чего хотим.

«Украина возвращает свое и будет возвращать — Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области, Крым и обязательно всю нашу акваторию Черного и Азовского морей. От Змеиного и до Керченского пролива. Это будет», — подытожил он.

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