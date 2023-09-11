«Джавелины я просил у Залужного». Костенко рассказал, как Украина искала оружие в первые недели вторжения, и отдал должное Резникову 11 сентября, 17:30 Алексей Резников (Фото:mil.gov.ua)

Многие ключевые процессы работы Министерства обороны Украины фактически заново выстраивались во время войны в сверхсложных условиях, и это следует учитывать, дискутируя о т.н. «коррупционных» скандалах вокруг работы ведомства во времена Алексея Резникова.

Такое мнение высказал в интервью NV народный депутат от фракции Голос Роман Костенко, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ветеран АТО и подполковник, служивший в спецподразделении Альфа СБУ.



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«У министра Резникова за несколько месяцев [до войны] были одни обязанности, а во время войны они стали совсем другие. Если тогда на международное сотрудничество, пожалуй, отводилось 20−30% времени, потому что особых переговоров не было, оружие нам никто почти не давал, мы жили за счет своего оборонно-промышленного комплекса, закупали оружие у каких-то частных компаний за рубежом.», — напомнил Костенко.

В то же время после полномасштабного вторжения, особенно до мая 2022 года, процессы налаживались, «а потом министр [обороны] стал еще одним министром иностранных дел — Рамштайн, встречи, вооружение, восстановление оборонно-промышленного комплекса».

«Это была его основная задача. И [Резников], я считаю, именно с международной политикой достаточно хорошо справился», — подчеркнул Костенко.

Он напомнил, что первые три месяца, до мая 2022 года, Украине «практически ничего не давали, кроме пехотного вооружения».

«Должны оценивать и его [Резникова] достижения. Мы все говорим о яйцах по 17 и куртках, которые сначала назвали летними, а потом оказалось, что они все же зимние, как и должны быть. И сказали, что они были закуплены не с учетом технических условий. Слушайте, я помню, какие технические условия в марте [2022 года] были. Они были закуплены по ТУ Турции», — констатировал Костенко, предложив вспомнить ситуацию, в которой Украина оказались 24 февраля 2022 года.

«Я помню. Выдавали автоматы на улицах. Я приехал в Николаев, мы просили по 20 снарядов на артиллерию. Когда шел противник, у нас почти не было снарядов, очень их мало было. Мы разливали коктейли Молотова на улицах для того, чтобы останавливать российские танки», — вспомнил Костенко. По его словам, Джавелины ему тогда пришлось просить непосредственно у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для своего подразделения, «потому что я знал, что подразделение эффективное». «Потому что надо знать, кому, в какие руки технику давать. Можно раздать кому угодно, потом будем ее искать брошенную на поле боя», — пояснил Костенко.

«Я просил, он [Залужный] говорит: „Рома, нет сейчас. Я сейчас найду тебе“. Я просил у людей мотоциклы, потому что мы ездили посадками, ловили эти колонны и уничтожали. Не было ничего. И это было где-то до апреля или мая, когда зашли первые [гаубицы] М777, потому что у нас тогда уже заканчивалось советское вооружение. Потом пошли Хаймарсы. И все это работа и Министерства обороны», — напомнил Костенко.

«Где бы мы были сейчас, если бы этого всего не было?» — задал вопрос нардеп. — Поэтому я [поддерживаю] то, что все эти коррупционные скандалы, которые есть, надо расследовать, довести до ума и дать ответ обществу, что там было? Но с учетом тех моментов, которые были тогда".

Костенко также напомнил, как в первые месяцы вторжения «была дана команда»: «Берем везде все, сколько бы это ни стоило. И мы приходим к фирмам западным, а они такие: „Вчера столько стоило, а сегодня столько стоит“. Давайте будем реалистами», — призвал он к взвешенным оценкам деятельности Минобороны в первые полтора года вторжения.