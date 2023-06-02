Хватит медлить. Украина должна стать членом НАТО - фото
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Хватит медлить. Украина должна стать членом НАТО

2 июня, 20:29

В Украине состоялся 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСТНОСТНЫЙ ФОРУМ «За нашу и вашу свободу/ FIGHTING FOR NATO»

В последние дни прошлой недели на Михайловской площади в Киеве можно было заметить знакомые лица известных украинских и зарубежных политиков, которые возлагали цветы к Стене памяти павших за Украину и знакомились с образцами уничтоженной российской техники.

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С этого события стартовала двухдневная работа 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности (КБФ) — главной площадки Украины по обсуждению вопросов войны и мира.

Арсений Яценюк и Энтони Эбботт у Стены памяти погибших за Украину / Фото: 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСТНОСТНЫЙ ФОРУМ

Большую часть мая россия осуществляла ракетные атаки на столицу Украины, а отсутствие прямого авиасообщения затрудняло визит большого количества приглашенных иностранцев.

Несмотря на утомительную логистику, 25 мая в центре Киева в гостинице «Интерконтиненталь» на входе у рамок безопасности выстроилась длинная очередь участников и гостей. Бывший премьер Австралии Энтони Эбботт живо общался с председателем КБФ Арсением Яценюком, притом что Эбботту пришлось преодолеть полпланеты, а по территории Украины, как и многие другие, он должен был воспользоваться сервисом «Укрзализныци», чтобы доехать до Киева.

Энтони Эбботт / Фото: 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСТНОСТНЫЙ ФОРУМ

В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, который, как ожидается, должен открыть Украине новые перспективы членства в Альянсе. Ожидания непропорциональны внутри Украины и среди наших союзников, многие из которых, несмотря на позитивную для нас риторику, готовы не спешить, предпочитая дождаться окончания войны.

Фото: 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСНЫЙ ФОРУМ

По словам организаторов, свое мероприятие Киевский форум по безопасности проводил именно с этой целью — мобилизовать голоса западных друзей Украины в поддержку идеи вступления нашего государства в Альянс. Вдохновляющий пример Финляндии и перспектива членства Швеции вызывает на берегах Днепра дополнительный энтузиазм относительно историчности шанса.

Работа форума началась с демонстрации видеоролика о 15-летней истории КБФ с напоминанием, что форум не прекращал своей работы в условиях обстрелов. Документальные кадры блэкаута и взрывов за окнами в прямых эфирах с участием представителей Вашингтона и европейских столиц должны были произвести дополнительное впечатление на аудиторию.

«Есть много ответов, почему Украина должна получить членство в НАТО и ЕС и почему должна победить. Но сложные дипломатические ответы можно перевести простым языком: мы задолжали перед настоящим. Мы задолжали перед теми, кто был убит и замучен в Ирпене, Буче и Мариуполе. Мы задолжали перед детьми, которые потеряли своих родителей. Мы задолжали перед миллионами украинцев, которые хотят вернуться домой», — заявил председатель КБФ Арсений Яценюк во вступительном слове.

Председатель Киевского форума безопасности Арсений Яценюк / Фото: 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСНЫЙ ФОРУМ

В 2008 году на посту спикера парламента Яценюк был подписантом известного «письма трех» к тогдашнему генеральному секретарю НАТО Яапу Де Хооп Схефферу с призывом рассмотреть возможность присоединения к Плану действий по членству в НАТО на Бухарестском саммите Альянса.

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Годом ранее, в 2007-м, Владимир Путин выступил с речью в Мюнхене, в которой заявил об экспансионистских планах России. Впоследствии российский диктатор начнет захватническую войну против Грузии, а в 2014 году — против Украины.

Фото: 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСНОСТНЫЙ ФОРУМ

«Письмо трех» и основание Киевского форума по безопасности с целью пропаганды идеи вступления в НАТО стали реакцией на однозначное прочтение тогдашних агрессивных заявлений Путина. Однако «Бухарест» не оправдал надежд, отсрочив на неопределенный срок вопрос членства Украины в Альянсе.

«Не должно быть больше расплывчатых и странных меморандумов или деклараций, как это произошло в Бухаресте в 2008 году. Должна быть определенность и ясность», — заявил Арсений Яценюк в выступлении перед участниками и гостями форума.

Даниил Лубкивский / Фото: 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСНОСТНЫЙ ФОРУМ

Показательно, что некоторые западные политики начали переоценивать свои прошлые решения в отношении Украины. Как известно, в начале мая бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление в связи с тем, что в свое время убеждал Украину отказаться от ядерного оружия.

В видеообращении с большого экрана Кондолиза Райс, Государственный секретарь США в 2005−09 годах заявила, что Украина должна была получить План действий по членству в НАТО в Бухаресте.

«Я была на Бухарестском саммите НАТО, когда обсуждались планы действий по членству Украины и Грузии. В тот день мы решили, что этого нельзя сделать, несмотря на то, что Соединенные Штаты и президент Буш очень верили, что для Украины настало время, что Украина однажды станет членом НАТО», — сказала она.

Кондолиза Райс / Фото: 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСНОСТНЫЙ ФОРУМ

Борис Джонсон не использовал своего знаменитого «добрый день, эврибади», но в видеообращении охладил тех, кто хочет переговоров с путиным.

Бывший премьер Британии убежден, сначала — победа Украины: «Изгнание путинской армии и прекращение его варварских попыток захватить украинскую территорию. И вывод его войск. Западная Европа должна сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в достижении этой цели как можно скорее».

Борис Джонсон / Фото: 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСНОСТНЫЙ ФОРУМ

В общем, обсуждение войны и победы Украины занимало значительную часть выступлений, что выглядит естественным в ожидании украинского контрнаступления. Одно из ключевых выступлений — Виктории Нуланд, заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам, касалось того, что Украина должна получить высокотехнологичную военную помощь, которая должна стать сдерживающим фактором для России:

«Россия должна понять, что ни сейчас, ни в будущем агрессия против Украины не пройдет. Это — задача номер один».

Виктория Нуланд / Фото: 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСНОСТНЫЙ ФОРУМ

Во время прямой связи из Вашингтона Нуланд сообщила, что контрнаступление Украины, «над которым мы вместе работаем», готовилось около 5 месяцев.

Судя по всему, в США сейчас больше всего озабочены получением Украиной преимущества на поле боя и превращением украинской армии в мощь на континенте, которая должна отбить у Москвы желание к новым агрессиям.

Один из самых профильных спикеров на форуме — помощница Генсека НАТО по публичной дипломатии Байба Браже также заверила в поддержке Альянсом Украины для одержания победы в войне с Россией.

Она отдельно отметила необходимость «полной совместимости Украины со стандартами НАТО».

«Это достаточно четкое обязательство с нашей стороны: мы должны помочь Украине победить в этой войне, чтобы она смогла присоединиться к НАТО в будущем. Это наша коллективная миссия, и мы хотим этого достичь», — подчеркнула Браже.

Байба Браже / Фото: 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСНОСТНЫЙ ФОРУМ

Видение помощницы Генсека относительно «стандартов» в части вооружения украинской армии выглядит уже достижимым. Наши Силы обороны с помощью западных стран продолжают перевооружаться, получая «Хаймарсы», «Леопарды» и «Патриоты». Перспектива получения самолетов Ф-16 сделает переход на стандарты вооружения НАТО еще более полным.

Интересно, что уже в первый день работы форума заявления спикеров в Киеве вызвали нервную реакцию у российских пропагандистов. Телеграмм-канал Скабеевой и десятков других московских геббельсов пучило от возмущения.

В то же время, работа форума получила полную трансляцию от одного из крупнейших в мире информационных агентств «Ассошиэйтед Пресс».

Характерным по тональности стало выступление бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса, его слова журналисты сразу разобрали на цитаты. По мнению Рыйваса, Россия должна быть денацифицирована по примеру нацистской Германии, а Украина будет членом НАТО и ЕС. Он также дал резкую характеристику по поводу того, нужно ли давать Путину возможность «сохранить лицо».

«Это все, извините, …фигня. Я думаю, не произойдет конца света, если Путин будет признан убийцей, насильником, агрессором, военным преступником. Это его лицо на всю жизнь, на всю историю. И если мы будем слишком мягкими в отношении России, то все это может продолжиться», — заявил Рыйвас, сорвав аплодисменты зала.

Масштаб обсуждения на панелях форума касался широкого круга вопросов, что показывает амбициозность организаторов — фонда «Открой Украину» Арсения Яценюка — позиционироваться, имея в виду пример известной Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, дискуссии охватили темы «создание от Скандинавии до Кавказа пояса безопасности», «преодоление последствий гуманитарной катастрофы, вызванных российским геноцидом», «наказание агрессора и возмещение причиненных Украине потерь», «международных санкций против России», «международного трибунала над российским агрессором».

Война поставила Украину в центр мировой политики, и Киевский форум по безопасности вполне может рассчитывать канализировать этот интерес в пользу Украины.

Вступление Украины в НАТО однозначно поддержал в своем обращении профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, который считает, что эффективность любых договоренностей с Россией будет зависеть от членства Украины в НАТО:

«Каждый член НАТО, который сомневается в этом, должен сказать, какое еще мирное соглашение возможно в последующие годы, не будучи просто краткосрочным прекращением огня и возможностью для России перевооружиться, перестроиться и затем возобновить войну».

О поддержке Украины заявил и 43-й президент США Джордж Буш. «В Институте Буша мы призываем предоставить вам всю необходимую помощь для победы в этой войне», — заявил он в специальном обращении.

На форуме была представлена новая консультативная группа — Совет Безопасности КБФ. В ее состав вошли премьер-министр Австралии в 2013−15 годах Энтони Эбботт, премьер-министр Литвы в 1999—2000 и 2008−12 годах Андрюс Кубилиус, командующий Центрального командования США в 2008−10 годах, директор ЦРУ США в 2011−12 годах генерал Дэвид Петреус, премьер-министр Эстонии в 2014−16 годах Таави Рыйвас, председатель наблюдательного совета Аспен Института Киев, министр финансов Украины в 2014−16 годах Наталья Яресько.

Джордж В. Буш / Фото: 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСНОСТНЫЙ ФОРУМ

Кроме того, был представлен документ КБФ с рекомендациями действий, касающихся членства Украины в Альянсе. Суть аналитического документа: «Достаточно проволочек. Никаких альтернатив. Украина должна стать членом НАТО».

Таави Рыйвас и Наталья Яресько / Фото: 15 КИЕВСКИЙ БЕЗОПАСНОСТНЫЙ ФОРУМ
«Кто-то может сказать, что мы идеалисты. Но это действительно так. Мы боремся за идеалы, за веру в себя. И наша поддержка со стороны наших союзников также является идеалистической, потому что мы все боремся за лучший, гуманный и гуманистический мир, за то, чтобы никогда не повторились российский геноцид и агрессия», — подвел итоги 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности директор КБФ Даниил Лубкивский.

Теги Арсений Яценюк Даниил Лубкивский Борис Джонсон Кондолиза Райс Дэвид Петреус 15 КИЇВСЬКИЙ БЕЗПЕКОВИЙ ФОРУМ Наталя Яресько Ентоні Ебботт

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