Разговор с президентом Эстонии. Алар Карис — об ожиданиях Украины от июльского саммита НАТО и необходимости дипотношений своей страны с РФ

5 июня, 11:49
NV Премиум
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В первые дни июня Президент Эстонской Республики Алар Карис посетил Киев (Фото:Наталья Кравчук / NV)

В первые дни июня Президент Эстонской Республики Алар Карис посетил Киев (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Автор: Анна Павленко

В близком будущем Украина станет членом ЕС и вступит в НАТО, а вот демократической России мир может не увидеть еще сто лет — эстонский президент Алар Карис дал эксклюзивное интервью NV.

Единственный вариант гарантий безопасности для Украины — это ее вступление в НАТО, убежден президент Эстонии Алар Карис. Ведь членство в Альянсе означает, что у государства есть друзья, которые помогают ей поддерживать обороноспособность и защитят в случае нападения агрессора. Именно поэтому на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Эстония намерена открыть дискуссию о присоединении Украины, говорит Карис.

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В прошлом 65-летний глава парламентской республики проводил исследования в области молекулярной генетики, занимал ректорские должности в двух эстонских университетах и работал директором Эстонского национального музея. А в 2021 году по предложению спикера эстонского парламента баллотировался и был избран на пост президента страны.

NV пообщался с чиновником во время его визита в Киев в начале июня.

https://www.youtube.com/embed/5yYO95wpAvw

— Среди партнеров и союзников Украины Эстония — вторая по объемам помощи нашему государству в процентах ВВП. Мы искренне благодарны за вашу поддержку. А как относится население Эстонии к такой нагрузке на экономику и чувствуют ли эстонцы удар по собственному кошельку — например, из-за сокращения социальных программ?

Теги:   Владимир Путин Евросоюз ОБСЕ НАТО Таллин Военная помощь Эстония Балтийское море Международный трибунал Война России против Украины

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