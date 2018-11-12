Украина - в мировых лидерах по количеству самоубийств. Зачем Минздрав создает службу психологической поддержки

В Украине планируют создать общенациональную горячую линию психологической поддержки. Зачем понадобился такой шаг - рассказывает в своем сюжете Радио НВ.

О создании горячей линии 11 ноября сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook после подписания меморандума о сотрудничестве между Украиной и Австралией.

Посещая накануне Сидней с рабочим визитом, она встретилась с Колманом О'Дрисколлом - гендиректором единой горячей линии психологической поддержки и противодействия самоубийствам в Австралии. По словам Супрун, украинцы смогут получить психологическую помощь в любое время, ведь линия будет работать в круглосуточном режиме без выходных. А при поддержке посольства Австралии в Украине начнется отбор кандидатов.

Мировой рейтинг самоубийств: где место Украины

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на август 2018 года, ежегодно около 800 тыс. человек в мире совершают самоубийство. Однако людей, которые пытались совершить такой шаг, ежегодно насчитывается около 20 млн. Эксперты организации утверждают, что это обсулавливает психологические последствия как для самоубийцы, так и для как минимум шести человек в его окружении.

Завершение жизни таким способом является второй основной причиной смерти среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. На страны с низким и средним уровнем дохода приходится 80% самоубийств в мире. Для этого чаще всего используют пестициды, повешение и огнестрельное оружие.

По показателю самоубийств ВОЗ делит страны на три группы: в категории "высокий и очень высокий уровень самоубийств" происходит около 20 смертей на 100 тыс. населения ежегодно.

Первые ступени в этой группе занимают Гайана, Республика Корея и Шри-Ланка. Украина также входит в эту группу и занимает 19-е место из 29 стран.

Вдвое меньше людей сводят счеты с жизнью в таких странах как Германия, Кыргызстан и Швейцария, которые возглавляют группу с низким уровнем самоубийств. Наконец, меньше всего таких случаев в Египте, на Гаити и на Ямайке. Там этот показатель почти равен нулю.

Поможет ли горячая линия Минздрава

Об идее создания службы психологической поддержки в Минздраве заявляли еще в феврале этого года.

Люди, которые действительно нуждаются в такой поддержке, как правило, не знают о существовании подобных служб, как не знают и номера их телефонов, говорит в комментарии Радио НВ Татьяна Белавина, старший научный сотрудник, доцент кафедры психологии Таврического национального университета. По ее словам, существование такой службы - это положительный момент, однако рассчитывать на ее высокоэффективность не стоит.

Людей, которым нужна такая помощь, в Украине очень много, учитывая ситуацию в стране - в частности, вооруженный конфликт на востоке, социальное и экономическое положение

"Конечно, такая служба всегда существовала, и она должна существовать, но она не может быть покрывающей всю проблематику, которая предполагается, - говорит Белавина. – Они [люди с психологическими проблемами] не идут, они предпочитают искать выход в алкоголе или в других деструктивных формах поведения, суицидальных проявлениях. Превентивная практика мало что может обеспечить, если она локализована только одним направлением усилий".

Людей, которым нужна такая помощь, в Украине очень много, учитывая ситуацию, в которой сегодня существует страна - в частности, вооруженный конфликт на востоке, социальное и экономическое положение.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков сообщал, что более тысячи участников боевых действий покончили жизнь самоубийством.

Люди, пережившие такой опыт, не любят рассказывать о каких-либо своих проблемах, говорит в комментарии Радио НВ Зоряна Кузьмина, заведующая сектором по работе с семьями погибших Центра помощи участникам боевых действий при Киевской городской госадминистрации. По ее словам, это большая проблема среди военных, однако они в основном считают, что могут сами все решить.

"Как правило, выясняется непосредственно во время беседы, что у человека есть какая-то психологическая проблема. Мне, например, никто ни разу не позвонил по поводу психологической проблемы за то время, что я работаю, - говорит Кузьмина. - Это очень серьезная проблема: об этом действительно не любят АТОвцы говорить. При том, что в отделах труда и социальной защиты есть, в принципе, программы, которые запущены, работают, но у них тоже проблемы с тем, что не обращаются к ним АТОвцы".

Уже несколько лет подряд Украина занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств. Ранее в Минсоцполитики сообщали, что сейчас в Украине более миллиона человек страдают ими. А каждый третий украинец страдает от нервных расстройств.