В июне Украина произвела больше снарядов, чем за весь прошлый год — Камышин 9 июля, 20:12 Артиллерийские снаряды на украинской позиции у линии фронта в Донецкой области, 19 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

За июнь 2023 года Украина произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем в течение всего прошлого года.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью Bloomberg.



В то же время Камышин отказался предоставлять конкретные цифры относительно того, насколько больше снарядов было произведено в июне по сравнению с 2022 годом.

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Министр отметил, что впереди долгий путь по увеличению производства боеприпасов.

«Я бы не сказал, что мы такие большие молодцы, что смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца. В 2022 году мы произвели так мало», — подчеркнул министр.

Издание пишет, что поставки оружия в Украину со стороны США и их союзников продолжает быть главным направлением поддержки в ходе войны России против Украины, однако Киев активно работает над развитием собственного производства, чтобы уменьшить зависимость от внешней помощи. В будущем Камышин намерен сделать Украину крупным экспортером оружия.

«Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель — сделать Украину арсеналом свободного мира», — подчеркнул он.

По данным издания, сейчас украинское производство боеприпасов начинает увеличивать темпы, хотя начинается с низкой базы. По словам Камышина, следующим приоритетом является рост производства танков и бронемашин, но это может занять 3−6 месяцев.

Камышин объясняет, что начал с артиллерийских и минометных снарядов, поскольку они играют ключевую роль в борьбе против беспилотников, которую он называет «Второй мировой войной с беспилотниками».

Он добавил, что Украина почти полностью остановила производство артиллерийских и минометных снарядов после распада Советского Союза, и после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года быстро исчерпала свои запасы. Это привело к тому, что страна стала зависимой от союзников для продолжения ведения огня из пушек.