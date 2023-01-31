Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции — Transparency International 31 января, 13:56 По данным Transparency International, Украина улучшила показатели в Индексе восприятия коррупции (Фото:www.facebook.com/TransparencyInternationalUkraine)

Украина получила 33 балла из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI) за 2022 год, сообщается в отчете антикоррупционной организации Transparency International.

«Показатель вырос на один балл, и теперь Украина занимает 116-е место из 180 стран в СРИ», — говорится в сообщении.

Также 33 балла имеют Алжир, Ангола, Замбия, Монголия, Сальвадор и Филиппины. На один балл Украину опережают Босния и Герцеговина, Гамбия, Индонезия, Малави, Непал, Сьерра-Леоне — у всех по 34 балла. А на бал меньше, чем Украина — Доминиканская Республика, Кения и Нигер.

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Среди соседей Украина и продолжает оставаться выше РФ — агрессор в 2022 году потерял один балл и с 28 баллами занимает 137 место в списке. Кроме этого, снова снизились баллы Венгрии — 42 балла (-1, 77 место), и Беларуси. Последняя потеряла два балла.

Фото: cpi.ti-ukraine.org

Среди друзей Украины тоже есть изменения в показателях. Польша потеряла один балл, но осталась лидером по показателям СЕ среди наших соседей — с 55 баллами она занимает 45 место.

Улучшить свои показатели за год удалось Словакии — 53 балла (+1, 49 место), Румынии — 46 баллов (+1, 63 место) и Молдове, которая добавила больше всего — +3, и теперь с 39 баллами занимает 91 место.

«Мировые лидеры и аутсайдеры Индекса восприятия коррупции 2022 года почти не изменились. Возглавляет список Дания с 90 баллами, за ней следуют Новая Зеландия и Финляндия — обе страны набрали по 87 баллов», — рассказали в организации.

Аутсайдеры тоже остались неизменными: Сомали с 12 баллами занимает 180 место, а Южный Судан и Сирия, набрав по 13 баллов, занимают 178 место.