Украина уже вернула из России 53 ребенка — Верещук 25 августа, 16:32 Оккупанты продолжают вывозит детей в Россию из временно оккупированных территорий (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Украина уже смогла вернуть из России 53 детей и готовит иски против РФ по фактам так называемого «усыновления» похищенных и вывезенных украинских детей.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

По словам министра, по поводу похищения детей на оккупированных территориях на горячую линию Минреинтеграции могут обратиться родители, родственники и знакомые.

Видео дня

«Мы в каждом конкретном случае узнаем информацию, фиксируем ее, и если мы находим ребенка на территории Российской Федерации, то делаем все, чтобы вернуть ребенка. 53 детей таким образом уже удалось вернуть».

Министр также добавила, что сейчас продолжается работа и по подаче исков против РФ.

11 августа глава Николаевской ОВА сообщил, что на оккупированных территориях Николаевской области остается 1100 детей. Россияне не дают их увезти в безопасное место.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.