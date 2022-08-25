Украина уже вернула из России 53 ребенка — Верещук

25 августа, 16:32
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Оккупанты продолжают вывозит детей в Россию из временно оккупированных территорий (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Оккупанты продолжают вывозит детей в Россию из временно оккупированных территорий (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Украина уже смогла вернуть из России 53 детей и готовит иски против РФ по фактам так называемого «усыновления» похищенных и вывезенных украинских детей.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

По словам министра, по поводу похищения детей на оккупированных территориях на горячую линию Минреинтеграции могут обратиться родители, родственники и знакомые.

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«Мы в каждом конкретном случае узнаем информацию, фиксируем ее, и если мы находим ребенка на территории Российской Федерации, то делаем все, чтобы вернуть ребенка. 53 детей таким образом уже удалось вернуть».

Министр также добавила, что сейчас продолжается работа и по подаче исков против РФ.

11 августа глава Николаевской ОВА сообщил, что на оккупированных территориях Николаевской области остается 1100 детей. Россияне не дают их увезти в безопасное место.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Дети Ирина Верещук Война России против Украины Минреинтеграции

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