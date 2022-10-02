Проведено 24 обмена. Украина уже вернула 808 человек из российского плена — Маляр 2 октября, 15:00 Освобожденные украинские пленные в Черниговской области, 22 сентября (Фото:Video released on September 22, 2022./Handout via REUTERS)

Украина по состоянию на 2 октября вернула из российского плена 808 человек в пределах 24 обменов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

«Очень важно, чтобы люди, которые сегодня ищут своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленными», — отметила она.

Видео дня

Маляр напомнила, что еще в начале полномасштабного вторжения России постановлением Кабмина был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными.



Она опубликовала контактные данные штаба, где родственники военнопленных и пропавших без вести могут получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.



Адрес приемной — город Киев, улица Спасская 37.

Консультационная линия: +38 ( 095) 412 74 24, понедельник-пятница 10:00 — 16:00.



Кроме того, заместитель министра обороны также подчеркнула, что Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными.

