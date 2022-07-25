Шансы у россиян невелики. Скоро увидим серьезные действия ВСУ в Херсонской области — экс-министр обороны

25 июля, 13:54
Антоновский мост через Днепр находится под огневым контролем ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Антоновский мост через Днепр находится под огневым контролем ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк заявил в интервью Радио НВ, что скоро Вооруженные силы Украины перейдут к «серьезным действиям» в Херсонской области и у россиян небольшие шансы удержать регион.

Комментируя то, что ВСУ взяли под огневой контроль Антоновский мост и у россиян также проблемы с мостом через реку Ингулец, Загороднюк сказал:

https://www.youtube.com/watch?v=p55O9hZMt5U

«Посмотрим, насколько долго мост просуществует вообще в пригодном состоянии, как они (российские оккупационные войска — ред.) смогут держать этот плацдарм, регион. Шансы на это у них достаточно небольшие. Думаю, что мы в краткой перспективе увидим достаточно серьезные действия со стороны ВСУ».

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Бывший министр обороны добавил, что эти риски российские военные могли просчитать заранее, «но они, как мы уже говорили, не способны одновременно поддерживать напряжение на нескольких направлениях» и «это направление они пропустили».

«Думаю, что там у них будут достаточно существенные потери, в том числе и территории», — подытожил он.

25 июля руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные держат под огненным контролем логистические маршруты войск РФ в Херсонской области.

19 июля ВСУ нанесли первый удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. По словам советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, у оккупантов возникли трудности с его ремонтом. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил 21 июля, что россияне не могут оперативно восстановить Антоновский мост через Днепр, сейчас по нему возможен проезд только легкового транспорта.

Антоновский мост — один из двух, по которым Россия может осуществлять поставки для своих войск на правом берегу Днепра в Херсонской области или отводить их.

23 июля ВСУ попали в Дарьевский мост через реку Ингулец.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Российские военные Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Андрей Загороднюк Война России против Украины

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