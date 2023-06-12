Украина увеличивает контроль на Бахмутском направлении — Зеленский рассказал о ходе контрнаступления 12 июня, 22:18 NV

Защитники Украины продвигаются вперед на фронте в тяжелых боях и увеличивают контроль на Бахмутском направлении. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 12 июня.

Заместительница министра обороны Анна Маляр написала в Telegram, что за прошлую неделю Силы обороны продвинулись на Бахмутском направлении на 1,5 км (левый фланг) и 3,5 км (правый фланг), взяв под контроль 16 кв. км территории.

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