Украина увеличивает контроль на Бахмутском направлении — Зеленский рассказал о ходе контрнаступления

12 июня, 22:18
Поделиться:
NV

NV

Защитники Украины продвигаются вперед на фронте в тяжелых боях и увеличивают контроль на Бахмутском направлении. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 12 июня.

Заместительница министра обороны Анна Маляр написала в Telegram, что за прошлую неделю Силы обороны продвинулись на Бахмутском направлении на 1,5 км (левый фланг) и 3,5 км (правый фланг), взяв под контроль 16 кв. км территории.

Видео дня

Новость дополняется

Редактор: Нина Григорская
Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X