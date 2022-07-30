«Знаем о нем абсолютно все». Украина установила личность оккупанта, который кастрировал украинского военного — омбудсмен

30 июля, 17:50
Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

У Украины есть вся необходимая информация о военнослужащем РФ, который кастрировал украинского военнопленного. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Он рассказал, что посмотрел видео, как только оно появилось в публичном пространстве. По словам Лубинца, «в юридическом смысле дело открыли автоматически».

«Мы сейчас знаем абсолютно все об этом человеке. В первую очередь благодаря людям, которые установили информацию. У нас есть абсолютно все о нем и даже о его родственниках», — сказал он.

Видео дня

Украина уже направила запросы международным партнерам, которые со своей стороны запустили «соответствующие процессы». Например, если этот россиянин уедет из страны, его задержат и передадут Украине. Однако пока он в РФ, юридически достать его нельзя, рассказал омбудсмен.

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«Насколько мне известно, сейчас начались процессы, когда это лицо не может чувствовать себя безопасно даже на территории РФ. Это уже не юридические моменты, скажем так. Я знаю, что очень многие объявили вознаграждение за его уничтожение, это их выбор», — добавил Лубинец.

28 июля в Сети появилось видео пыток украинского военного. На нем российские солдаты прижимают мужчину с кляпом во рту и связанными руками к земле и с помощью канцелярского ножа отрезают гениталии, а затем подносят их к камере.

Позже появилась вторая часть видео, на котором запечатлено, как украинскому пленному стреляют в голову и сбрасывают его тело в яму.

Видео с пытками украинского военнопленного прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-извергов уничтожала украинского пленного. Все, что нужно понимать миру: Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами», — подчеркнул он.

Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Каждый россиянин должен знать, что будет привлечен к ответственности – Ольга Решетилова
https://www.youtube.com/watch?v=FggMtiXNEpE
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Военнопленные Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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