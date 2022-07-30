«Знаем о нем абсолютно все». Украина установила личность оккупанта, который кастрировал украинского военного — омбудсмен 30 июля, 17:50 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

У Украины есть вся необходимая информация о военнослужащем РФ, который кастрировал украинского военнопленного. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.



Он рассказал, что посмотрел видео, как только оно появилось в публичном пространстве. По словам Лубинца, «в юридическом смысле дело открыли автоматически».

«Мы сейчас знаем абсолютно все об этом человеке. В первую очередь благодаря людям, которые установили информацию. У нас есть абсолютно все о нем и даже о его родственниках», — сказал он.

Видео дня

Украина уже направила запросы международным партнерам, которые со своей стороны запустили «соответствующие процессы». Например, если этот россиянин уедет из страны, его задержат и передадут Украине. Однако пока он в РФ, юридически достать его нельзя, рассказал омбудсмен.

«Насколько мне известно, сейчас начались процессы, когда это лицо не может чувствовать себя безопасно даже на территории РФ. Это уже не юридические моменты, скажем так. Я знаю, что очень многие объявили вознаграждение за его уничтожение, это их выбор», — добавил Лубинец.

28 июля в Сети появилось видео пыток украинского военного. На нем российские солдаты прижимают мужчину с кляпом во рту и связанными руками к земле и с помощью канцелярского ножа отрезают гениталии, а затем подносят их к камере.

Позже появилась вторая часть видео, на котором запечатлено, как украинскому пленному стреляют в голову и сбрасывают его тело в яму.

Видео с пытками украинского военнопленного прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-извергов уничтожала украинского пленного. Все, что нужно понимать миру: Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами», — подчеркнул он.

Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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