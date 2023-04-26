В Украине есть примеры успешного применения ударных БПЛА — Игнат 26 апреля, 00:59 Юрий Игнат (Фото:cкриншот видео Медиацентр Украина/Youtube)

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат не подтвердил причастность Украины к атаке морских дронов в оккупированном Севастополе, но упомянул о «примерах успешного применения ударных БПЛА». Об этом сообщает Суспільне.

В эфире Украинского радио Игнат, комментируя слова ведущего, заявил, что ни он, ни Воздушные силы «не анонсировали никаких „бавовн“».



«Мы не имеем информации от официальных источников. Есть информация от росСМИ, которые начали судорожно кричать, что была атака дронами и они всех уничтожили. Мы очень сдержанно комментируем такие вещи, которые происходят в России и в украинском Крыму. Потому что тишина — это тишина. Она должна сохраняться, чтобы не навредить тем действиям, которые сегодня происходят, в том числе и на юге нашего государства» , — сказал спикер.



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Он отметил, что надводные дроны, которые плывут по волнам, непросто зафиксировать и уничтожить.

Игнат также рассказал, что Украина сталкивается с новыми типами вооружения, в том числе управляемыми авиабомбами и беспилотниками, но «не будет отставать в [применении] БПЛА ударного типа».

«В Украине тоже есть некоторые примеры успешного применения нами ударных БПЛА», — подчеркнул он.

24 апреля так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот РФ якобы успешно отразил атаку надводных беспилотников на город. Его утверждения опровергает обнародованное в соцсетях видео.



Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что надводные дроны уничтожить непросто, не раскрыв подробностей.



По словам OSINT-аналитика с ником H I Sutton, на фоне атак украинских морских дронов российские оккупанты установили уже минимум шесть эшелонов физических заграждений на входе в Севастопольскую бухту.

