Украина усиливает охрану южных границ: применят авиацию и морские силы

Государственная пограничная служба Украины усилит охрану административной границы с оккупированным Крымом и близлежащих областей на Пасху.
В частности, в Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области направлены дополнительные резервы, технику и необходимые средства.
Об этом заявили в Азово-Черноморское отделение ГПСУ.
Пограничникам поставлена задача для поддержания режима, недопущения провокационных или других нестандартных ситуаций.
Кроме того, для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на админгранице с временно оккупированным Крым привлекают самолеты Даймонд. Также морские силы будут применяться ежедневно в течение всех праздников.
Ранее сообщалось, что после задержания украинскими пограничниками зарегистрированного в оккупированном Крыму российского рыболовного сейнера Норд ФСБ создала оперативную группу для противодействия ГПСУ.
Комментарии
Правила комментирования