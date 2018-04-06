Украина усиливает охрану южных границ: применят авиацию и морские силы

Пограничники привлекают самолеты и корабли для охраны юга Украины во время Пасхи

Государственная пограничная служба Украины усилит охрану административной границы с оккупированным Крымом и близлежащих областей на Пасху.

В частности, в Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области направлены дополнительные резервы, технику и необходимые средства.

Об этом заявили в Азово-Черноморское отделение ГПСУ.

Пограничникам поставлена ​​задача для поддержания режима, недопущения провокационных или других нестандартных ситуаций.

Кроме того, для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на админгранице с временно оккупированным Крым привлекают самолеты Даймонд. Также морские силы будут применяться ежедневно в течение всех праздников.

Ранее сообщалось, что после задержания украинскими пограничниками зарегистрированного в оккупированном Крыму российского рыболовного сейнера Норд ФСБ создала оперативную группу для противодействия ГПСУ.