«Это очень много». Украина обезвредила до трети возможностей РФ — Загороднюк 22 августа, 15:33 Выставка уничтоженной российской техники в центре Киева, 21 августа (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Глава правления Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Радио НВ заявил, что за время войны Украина обезвредила до трети возможностей РФ.



В интервью Радио НВ Залужный подчеркнул, что 45 тысяч российских военных, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ — «это очень много».

«Конечно, это не те цифры, которые мы видели в войнах прошлого века, таких, как Вторая мировая, но для современных войн XXI века это очень много. Тем более это много для такой страны, как Россия, которая заявляла на весь мир о своей непобедимости, что она „вторая армия в мире“», — отметил бывший министр обороны.

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Он подчеркнул, что эти потери говорят о том, что практического опыта войны против сильного противника у России нет, а Украина гораздо лучше была подготовлена к этой войне, чем считалось Россией и западным миром.

«Мы должны понимать, что эти цифры подтверждаются. Это значит, что еще на эту цифру приходится где-то 1:3 раненых. Большая часть этих раненых, конечно, уже не вернется к решению задач, поэтому мы обезвредили огромную часть армии России», — добавил Загороднюк.

Бывший министр обороны также напомнил, что оценки потерь Украины в западной прессе сильно отличаются от тех, которые дают страны НАТО, но в любом случае речь идет о десятках тысяч.

«И основные наши партнеры — и Британия, и Америка — подтверждают, что до трети возможностей, возможностей Российской Федерации мы обезвредили», — подытожил он.

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