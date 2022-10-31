Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов с зерном на 31 октября, еще 40 ожидают проверки 31 октября, 00:15 Судно с украинским зерном (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Украина, Турция и ООН согласовали на 31 октября прохождение 14 судов с украинским зерном по зерновому коридору.

Об этом уже уведомили Россию "в соответствии с установленными процедурами", - сообщает Reuters.

Эту информацию также подтвердила журналистка Голоса Америки Маргарет Бешер.

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Sky News сообщает, что также делегации Украины, Турции и ООН согласились провести проверку еще 40 отправляемых судов.

29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в «зерновой сделке». Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а позже российские СМИ сообщили, что РФ официально сообщила об этом генсеку ООН.

Причиной этого решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.

В РФ заявляют, что украинские военные «под руководством британских специалистов» якобы атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда, «вовлеченные в обеспечение безопасности „зернового коридора“». В частности, минобороны РФ признает, что «незначительные повреждения» получил морской тральщик Иван Голубец.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в Севастополе беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ, в том числе и флагман Адмирал Макаров. Расследователи считают, что беспилотники для атаки по вражескому флоту в оккупированном городе использовала Украина.

Официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет. Украинское военное командование заявляло, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

В то же время, Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом. В Мининфраструктуры подчеркнули, что Украина готова продолжать работу зернового коридора, экспорт сейчас невозможен из-за того, что РФ его перекрыла.

Генсек ООН Антониу Гутерриш «глубоко обеспокоен» попыткой России сорвать «зерновую инициативу». В Министерстве обороны Турции заявили, что пытаются возобновить «соглашение» и ведут переговоры с Киевом и Москвой.