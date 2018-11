Украина требует срочного созыва Совбеза ООН из-за ситуации в Азовском море

Украина обратилась с требованием немедленно созвать Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за ситуации в Азовском море.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

"Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совбезе стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез. Мы имеем прямую вооруженную агрессию РФ против Украины. Атакуют наш морской простор", - написала Геращенко.

О созыве экстренного заседания Совбеза ООН сообщила также бывший пресс-секретарь МИД Украины и новый посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"Сегодняшние опасные происшествия в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии РФ открыт. Украина призывает к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН", - написала Беца в Twitter.

Today's dangerous events in the Azov Sea testify that a new front of Ru aggression is open.Ukraine calling now for emergency meeting of UNSC