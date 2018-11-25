Украина требует срочного созыва Совбеза ООН из-за ситуации в Азовском море

Украина обратилась с требованием немедленно созвать Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за ситуации в Азовском море.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.
"Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совбезе стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез. Мы имеем прямую вооруженную агрессию РФ против Украины. Атакуют наш морской простор", - написала Геращенко.
О созыве экстренного заседания Совбеза ООН сообщила также бывший пресс-секретарь МИД Украины и новый посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.
"Сегодняшние опасные происшествия в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии РФ открыт. Украина призывает к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН", - написала Беца в Twitter.
Today's dangerous events in the Azov Sea testify that a new front of Ru aggression is open.Ukraine calling now for emergency meeting of UNSC— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 25 ноября 2018 г.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Смотрите также:
- "Нарушение норм международного права". В МИД Латвии отреагировали на действия РФ в Керченском проливе
- Столкновение в Керченском проливе: ранены шесть украинских моряков, захвачено два корабля, один - заблокирован
- В МИД Литвы осудили действия России в Керченском проливе
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования