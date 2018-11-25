25 ноября 2018, воскресенье

Украина требует срочного созыва Совбеза ООН из-за ситуации в Азовском море

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ирина Геращенко
Фото: Ирина Геращенко via Facebook

Ирина Геращенко

Украина обратилась с требованием немедленно созвать Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за ситуации в Азовском море.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

"Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совбезе стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез. Мы имеем прямую вооруженную агрессию РФ против Украины. Атакуют наш морской простор", - написала Геращенко.

О созыве экстренного заседания Совбеза ООН сообщила также бывший пресс-секретарь МИД Украины и новый посол Украины в Эстонии Марьяна Беца. 

"Сегодняшние опасные происшествия в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии РФ открыт. Украина призывает к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН", - написала Беца в Twitter.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Смотрите также:

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове