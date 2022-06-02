В Минюсте рассказали, сколько Украина тратит на содержание одного российского пленного

2 июня, 17:05
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В Минюсте эти расходы считают оправданными, поскольку пленных россиян можно обменять на украинцев (Фото:Груз 200/Telegram)

В Минюсте эти расходы считают оправданными, поскольку пленных россиян можно обменять на украинцев (Фото:Груз 200/Telegram)

Содержание одного российского пленного обходится украинскому бюджету в 3000 гривен ежемесячно.

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Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

«На питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного нужно 3000 гривен. Плюс расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала», — рассказала она.

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При этом Высоцкая подчеркнула, что эти расходы полностью оправданы, поскольку в будущем этих россиян можно будет обменять на украинцев, захваченных РФ.

«Условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции, а живые и здоровые российские пленные — необходимый обменный фонд для возвращения домой пленных украинцев из России и временно подконтрольных ей территорий», — пояснила чиновница.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/394983852667713

Сколько именно на сегодняшний день российских оккупантов находится в украинском плену, достоверно не известно.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Минюст Российские военные Обмен пленными Война России против Украины

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