"Украина своих граждан не выдает": в СБУ отреагировали на объявление в розыск украинского пранкера в РФ

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В СБУ прокомментировали возможность выдачи украинца Вольнова РФ

В СБУ прокомментировали возможность выдачи украинца Вольнова РФ

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала объявление в розыск украинского пранкера Евгения Вольнова в России.

В комментарии Обозревателю Гитлянская заявила, что вопрос о выдаче Вольнова России не относится к компетенции Службы безопасности Украины.

"Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти", - добавила она.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил против украинского пранкера Евгения Вольнова уголовное дело по признакам "возбуждение ненависти или вражды".  Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова, а следователь объявил его в международный розыск.

Украинский пранкер в день трагедии в Кемерове совершал телефонные звонки в медицинские учреждения и государственные органы, чтобы поинтересоваться, есть ли места для "300 погибших" при пожаре в ТЦ Зимняя вишня. По официальным данным, в результате происшествия погибли 64 человека.

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