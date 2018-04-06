Украинцы – среди лидеров по искам в Европейский суд по правам человека

За последние два года Украина проиграла по искам ЕСПЧ рекордные 1 млрд 200 млн евро

Украина заняла второе место среди государств, которые не выплачивают компенсации своим гражданам по решениям Европейского суда по правам человека, сообщает в своем сюжете Радио НВ.

Об этом говорится в отчете Комитета министров Совета Европы. Россия и Турция разделили первое место и возглавляют этот список. Кроме того, Украина оказалась среди стран с наибольшим количеством новых дел, зарегистрированных в прошлом году.

Оправдания Украины

Наша страна оказалась в антирейтинге из-за того, что вовремя не предоставила отчетность. На самом деле долгов с выплатами по решениям Европейского суда по правам человека Украина не имеет. Об этом в эфире радио НВ сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

"Речь идет о выплате сатисфакции – денег, которые присуждены решением Европейского суда по правам человека. Пока нет задолженности по уплате сатисфакций – мы выполняем все вовремя, - объясняет Лещина. - Вопрос заключается только в том, как мы отчитываемся перед комитетом министров Совета Европы. Почему получилась такая ситуация: та информация, которую мы предоставляли, не вполне отражала то, что хотел увидеть от нас секретариат. Как собрали информацию – так отчитались. То есть мы о решениях, которые были выполнены в 2017 году, отчитались уже в 2018-м".

Рекордные выплаты

Европейский суд по правам человека за прошлый год присудил истцам против Украины почти 1 млрд 200 млн евро "справедливой компенсации", говорится в отчете Комитета министров Совета Европы.

В 2013 году Украина проиграла по искам в ЕСПЧ почти 33 млн евро, а в 2014-м - более 7,5 млн евро. В 2015-м истцам из Украины присудили около 1 млн евро, в 2016-м и 2017-м эта сумма составляла 1 млрд 200 млн евро.

В прошлом году Украина придерживалась сроков оплаты по 45 делам по сравнению с 20 в 2016-м. По 22 делам Украина выплатила компенсацию после установленного срока.

В то же время Украина оказалась среди стран, закрывших выполнение наибольшего количества решений Европейского суда по правам человека в 2017 году

В то же время Украина оказалась среди стран, закрывших выполнение наибольшего количества решений Европейского суда по правам человека в 2017 году.

Больше всего дел с огромным отрывом в течение прошлого года закрыла Италия, далее следуют Венгрия, Россия, Румыния и Польша.

Руководитель адвокатского центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров отметил, что для Украины это заметный прогресс, ведь годом раньше таких дел было всего 4.

"Место достаточно высокое. Закрытое дело – это когда выполнено решение суда и выплачена компенсация. Это очень хороший результат, учитывая бедность страны. Это свидетельствует о хорошей работе уполномоченного по делам ЕСПЧ", - отмечает Захаров.

Самые распространенные иски

Причиной нарушений, скорее всего, является финансовая несостоятельность, рассказал в комментарии Радио НВ специалист по международному публичному праву Виталий Набухотный.

По его словам, одно из самых распространенных нарушений – 6-я статья европейской конвенции о праве на справедливый суд, то есть это нюансы, связанные с проведением судебных разбирательств, преимущественно уголовных.

"Также очень много дел касается права собственности, то есть 1-й статьи 1-го протокола европейской конвенции, ну и довольно популярна 8 статья о праве на частную жизнь. Есть такие статьи как 3 статья – запрет пыток и бесчеловечного обращения", - детализирует Набухотный.

Также в отчете Комитета министров Совета Европы Украина оказалась среди стран с наибольшим количеством дел, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ.