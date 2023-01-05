Только оружие. Украина способна победить Россию без прямого участия других армий мира — Кулеба

5 января, 14:47
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Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины / Facebook)

Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины / Facebook)

Украина способна сама победить страну-террориста Россию, однако без помощи партнеров это будет сделать сложно, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Отвечая на вопрос в интервью Al Aan TV о том, что возможно ли участие новых стран в российско-украинской войне, он ответил: «Мы уверены в наших силах, в способности защитить нашу страну».

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Кулеба также напомнил, что Украина никогда не просила другие армии мира помогать в войне, которую развязала Россия против нашей страны.

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«Мы никогда, я подчеркиваю, никогда, даже в самые темные моменты не просили иностранных солдат приходить на нашу землю. Мы никогда не просили другие страны присылать войска в Украину. Мы понимаем, что это наша страна, и мы будем защищать ее, но это правда, что мы просим присылать нам оружие, которое поможет нам победить армию, которая превосходит нашу как по численному составу, так и по оружию», — отметил Кулеба.

https://www.youtube.com/watch?v=FXWtN--x3wo&ab_channel=AkhbarAlAan%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы Альянса не участвуют в войне России против Украины, но помощь украинцам в вооружении является ключевой.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия МИД Украины Вооружение Поставки оружия Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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