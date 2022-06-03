«Сможем забрать обратно». Экс-глава Минобороны об оккупированных территориях 3 июня, 19:43 Цей матеріал також доступний українською Люди рассматривают поврежденный российским ударом склад на окраине Харькова, 3 июня (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Экс-глава Минобороны Андрей Загороднюк в интервью НВ заявил, что России сложно будет удерживать оккупированные ею территории, и что Украина сможет забрать их обратно.

«Важный момент состоит в том, что россияне могут продвигаться вперед, но им будет крайне тяжело удержать территорию», — заявил бывший министр.

Он отметил, что, когда оккупанты закрепились и окопались на юге, то оказались под прицелом артиллерии и РСЗО — «все эти укрепления становятся целью для средств поражения».

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«Сейчас они пытаются просто как можно больше взять территории. Но учитывая поступившую ВСУ от союзников технику, мы сможем все это забрать обратно», — подчеркнул Загороднюк.

По его словам, оккупанты будут пытаться выйти на административные границы Луганской, а затем Донецкой областей, что плохо для Украины, так как эти территории потом придется возвращать военным путем.

1 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что украинские защитники освободили больше 20 населенных пунктов в этой области.

По словам командира батальона Свобода Петра Кузыка, который сейчас защищает Северодонецк, в городе продолжаются уличные бои, у оккпантов преимущесство в артиллерийских стволах, количестве и танках 1 к 20.



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