Украина в августе получит боеприпасы для Gepard — Шольц 2 мая, 06:44 Gepard (Фото:Jeff Keenan / Pixabay)

Украинские военные в августе получат боеприпасы для самоходных зенитных установок Gepard, которые ранее передала Германия.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет DW.



По его словам, сейчас настраивается производство, но это займет некоторое время. Шольц также подчеркнул, что Украина не может использовать поставляемое Германией оружие для обстрелов российской территории.

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«Эти правила придерживаются и другие западные государства, которые поставляют Украине оружие для противодействия российскому нападению, при всей необходимой помощи должно быть сделано все, чтобы предотвратить войну между РФ и НАТО», — заявил Шольц.

Ранее Германия передала Украине 34 зенитных установки Gepard с шестью тысячами боеприпасов и планирует предоставить еще три установки, а также 300 тысяч патронов к ним.