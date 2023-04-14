Украина сейчас концентрируется на подготовке контрнаступления — Шмыгаль 14 апреля, 18:51 Денис Шмыгаль (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Украина сейчас концентрируется на подготовке к контрнаступлению, чтобы освободить украинские территории от российских оккупантов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В интервью Fox news он подчеркнул, что Украина находится в постоянном контакте со своими союзниками.

«Мы объединены с нашими партнерами, особенно с США. И я уверен, что мы сейчас на правильном пути для контрнаступления, мы освободим остальную часть наших территорий, мы победим, и это главное. Сейчас мы сконцентрированы на подготовке нашего контрнаступления вместе с нашими партнерами, особенно из США», — сказал Шмигаль.

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Комментируя по просьбе ведущего утечку засекреченных документов Пентагона, Шмигаль сказал, что украинские власти сконцентрированы на подготовке контрнаступления, несмотря на российские психологически-информационные операции. И это не изменит главную цель.

Шмигаль также поблагодарил всех американцев, президента и Конгресс США за военную помощь и мощную поддержку Украины. Отвечая на вопрос о поддержке Украины, глава правительства сказал, что украинские власти отчитываются перед донорами за полученную помощь.

«Мы отчитываемся за каждый полученный доллар. Мы отправляем отчеты администрации (Байдена — ред.), Всемирному банку за каждый доллар, который Украина получает от партнеров. Мы подотчетны, прозрачны и проводим реформы в стране. Мы ответственны за эту поддержку от Соединенных Штатов», — сказал Шмигаль.

Говоря о потерях Украины и России на войне, премьер сказал, что это закрытая информация, но потери россиян превышают украинские, поскольку РФ не учитывает жизнь своих солдат.

Американский телеканал CNN со ссылкой на близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому источник сообщал, что после «слива» документов Пентагона Киев якобы изменил ряд военных планов.

Комментируя эту информацию, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет принимать решение о контрнаступлении «в последний момент», а западным партнерам стоит быть «более бдительными».

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.

В то же время, уже после публикации «слитых» документов Пентагона премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что защитники Украины могут начать контрнаступление летом.