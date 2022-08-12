Как Украине удается сбивать все больше российских ракет — ответ спикера Воздушных сил 12 августа, 13:13 В последнее время воздушные силы более эффективно перехватывают вражеские ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В последнее время воздушные силы более эффективно перехватывают вражеские ракеты, поскольку украинские зенитчики, истребители, ПВО Сухопутных войск и другие подразделения Сил обороны научились выявлять эти цели и обезвреживать их.

Об этом в интервью НВ рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Происходит, безусловно, лучшее взаимодействие между разными структурами. Если ракета летит 900 км в час, чтобы ее уничтожить, нужно, чтобы каждый на своем месте сработал очень качественно и точно, а на завершающем этапе кто-то один все же взял и попал в эту ракету», — отметил он.

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По словам Игната, сейчас украинские силы сбивают «четыре из шести ракет, четыре из четырех или семь из восьми».

«Это очень крутой результат с учетом того вооружения, которое у нас есть еще с 70−80-х годов, а российские ракеты — в 2015 году выпуска. Мы понимаем, что делаем невозможное, чтобы падало на голову этого меньше», — подчеркнул он.

Инфографика: НВ

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