Украина сбила российский бомбардировщик с помощью Patriot — CNN 19 мая, 04:27 Patriot (Фото:Bundeswehr/www.flickr.com)

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российский самолет с помощью ЗРК Patriot. Другие системы ПВО не имеют для этого достаточной дальности поражения.

Об этом сообщает CNN.



Издание отмечает, что неназванные представители Пентагона и сотрудники Конгресса США сообщили, что в течение последних недель с помощью Patriot удалось сбить вражеский бомбардировщик. Другие системы ПВО не имеют для этого достаточной дальности поражения.

Видео дня

«Российский самолет, на который нацелился Patriot, собирался запустить ракеты по украинским целям», — пишет издание.