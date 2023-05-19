Украина сбила российский бомбардировщик с помощью Patriot — CNN

19 мая, 04:27
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Patriot (Фото:Bundeswehr/www.flickr.com)

Patriot (Фото:Bundeswehr/www.flickr.com)

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российский самолет с помощью ЗРК Patriot. Другие системы ПВО не имеют для этого достаточной дальности поражения.

Об этом сообщает CNN.

Издание отмечает, что неназванные представители Пентагона и сотрудники Конгресса США сообщили, что в течение последних недель с помощью Patriot удалось сбить вражеский бомбардировщик. Другие системы ПВО не имеют для этого достаточной дальности поражения.

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«Российский самолет, на который нацелился Patriot, собирался запустить ракеты по украинским целям», — пишет издание.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО Война в Украине ЗРК Patriot

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