«Низкий уровень живучести». Россия потеряла больше двух эскадрилий Су-35 — Генштаб

11 августа, 16:47
Сбитие российского Су-35 над Херсонской областью 19 июля 2022 года (Фото:скриншот видео Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Сбитие российского Су-35 над Херсонской областью 19 июля 2022 года (Фото:скриншот видео Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Российские оккупанты потеряли в Украине по меньшей мере две эскадрильи самолетов Су-35. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 11 августа.

За последнюю неделю защитники Украины уничтожили 27 вражеских воздушных целей. По данным Генштаба, из-за серьезных потерь страна-террорист Россия может начать использование устаревших бомбардировщиков Су-24М, которые в 2005—2018 годах были выведены из ее боевого состава.

Видео дня
Читайте также:
Гордость оккупантов. Как Украина подмочила репутацию российских истребителей Cу-35
Читайте также:
Том Купер
Том Купер
Серьезная проблема для армии России. Что изменилось на войне — в воздухе

Громов также рассказал о проблемах у российских многоцелевых истребителей Су-35, которые агрессор передавал Китаю. По состоянию на декабрь 2021 года, из 24 поставленных Пекину самолетов исправными были только девять. Наибольшее количество отказов приходилось на бортовые системы, комплексы радиоэлектронного противодействия Хибины и авиационные средства поражения. Представитель Генштаба отметил, что, по мнению экспертов, проблемы с надежностью распространяются на все боевые самолеты российского производства.

Читайте также:
Не соответствует современным требованием. Российское оружие неэффективно и устарело — The Times

«По опыту боевых действий, самолеты Су-35 также показали низкий уровень живучести. С начала вооруженной агрессии оккупанты потеряли уже более двух авиационных эскадрилий — более 24 самолетов этого типа», — добавил Громов.

Читайте также:
«Россияне должны застрелиться». Как в РФ профукали аэродром в Крыму — в Defense Express минимизировали количество версий. Интервью

Ранее телеканал CNN сообщил, что во время взрывов на аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны. Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). Всего с 24 февраля россияне потеряли 232 самолета.

https://www.youtube.com/embed/sLyLilrpW34
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Авиация Самолеты Российские самолеты Российская авиация Боевые самолеты Российская военная техника Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

Эксклюзивы НВ

Российские собственники теряют контроль над ТРЦ Ocean Plaza (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Сюжет
Раскрыть тайну /
Почему арестовали ТРЦ Ocean Plaza и что его ждет в АРМА — эксклюзив НВ
11 августа, 12:40
Ритейл/Недвижимость
Экономику России ожидает мрачное будущее, утверждают американские исследователи (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
Санкции работают /
Ученые из Йеля считают, что экономику России ждет забвение — главное из 70-страничного доклада
11 августа, 09:03
Экономика
Употребление пяти порций в день и любого сочетания фруктов и овощей может продлить вашу жизнь. (Фото:Mae Mu/Unsplash)
Лучшие из лучших /
Семь фруктов, которые могут продлить вашу жизнь. Вы не замечаете скрытую пользу
11 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X