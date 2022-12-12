Украина сама решит, когда придет время для переговоров с Россией — посол Германии

12 декабря, 16:19
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Анка Фельдгузен (Фото:Anka Feldhusen / Twitter)

Анка Фельдгузен (Фото:Anka Feldhusen / Twitter)

Украина самостоятельно будет принимать решение о проведении переговоров с Россией об окончании войны, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

В интервью Kyiv not Kiev она также подчеркнул, что на данный момент Украине нет смысла вести переговоры с РФ.

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«Я думаю, что мое правительство было очень четким в этом — и канцлер, и министр иностранных дел. Они четко сказали, что при этих обстоятельствах, когда Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, сейчас нет смысла вести переговоры, и только Украина решит, когда наступит время для переговоров», — сказала Фельдгузен.

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4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Переговоры с Россией Анка Фельдгузен Война России против Украины

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