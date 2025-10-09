Угроза применения новых украинских крылатых ракет Фламинго и аналогичного дальнобойного оружия может подтолкнуть страну-агрессора Россию к компромиссу.

Об этом пишет Welt, анализируя, какие операции могут готовить Силы обороны Украины с использованием своего «нового мощного оружия».

В статье приводится мнение датского военного аналитика Андерса Пака Нильсена, который предположил, что Украина использует тактику «око за око», чтобы убедить Москву в необходимости согласиться на прекращение огня в воздухе. То есть, на отказ от дальнобойных ударов, по крайней мере по объектам энергетики.

Если РФ откажется идти на уступки, украинцы по-прежнему, будут иметь в качестве целей заводы по производству водружений и боеприпасов, а также объекты энергетической инфраструктуры.

Обладая дальностью полета до 3000 километров и боеголовкой весом более тонны, ракета Фламинго может атаковать объекты в глубине российской территории. Ни одно западное оружие, поставленное Украине, не способно нести столько взрывчатки, констатирует автор публикации.

В августе производитель ракет Fire Point заявлял о производстве 30 ракет в месяц, теперь этот показатель вырос до 50, а в будущем речь может идти о 200. В настоящий момент Украина располагает как минимум десятками, а возможно, и более сотней ракет Фламинго, предположил автор статьи.

Анализируя, почему нет сообщений о регулярных атаках Сил обороны новыми ракетами, в Welt допустили, что идет процесс его усовершенствования. Кроме того, производственные мощности могли быть повреждены в результате ударов РФ. Данных о задержках в производстве нет, но их нельзя исключать, отметил автор.

Кроме того, существует вероятность, что Киев ждет, когда свои ракеты можно будет развернуть вместе с американскими ракетами Tomahawk, поставку которых, возможно, рассматривает Вашингтон. Они несут боеголовку весом в 450 кг, обладают большой точностью и сложнее обнаруживаются российскими радиолокационными системами.

Автор статьи также обратил внимание на тезис президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что, если РФ угрожает Киеву блэкаутом, то в Кремле должны знать, что масштабные отключения электричества будут и в российской столице.

Подобные атаки сделали бы войну ощутимой для тех жителей РФ, для которых она кажется далекой, констатирует Welt. Удар по энергетической инфраструктуре в Москве, например, с помощью Фламинго, как минимум нанес бы урон репутации российского диктатора Владимира Путина.

Украинские ракеты Фламинго — что известно

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defense Express отмечали, что размер боевой части ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

18 августа издание Зеркало недели сообщило, что ракета Фламинго уже пошла в серийное производство и успешно применяется для боевых пусков.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала 2026 года в Украине должны начать массовое производство ракеты. Президент назвал Фламинго «самой успешной» среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

21 августа агентство AP сообщило, что Украина производит на секретном заводе по одной ракете Фламинго в день. В планах — нарастить мощности и ежедневно выпускать до семи.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное применение украинских ракет Нептун и Фламинго в паре.