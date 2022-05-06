Беспрецедентная помощь разведок. Как «революционно» интенсивный обмен данными с США и Западом помогает ВСУ рушить планы РФ 6 мая, 10:57 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Пентагон (на фото) подтверждает, что сейчас США предоставляют ВСУ важные данные «для операций на Донбассе» (Фото:Пресс-служба Министерства обороны США)

Хотя Украина не является членом НАТО, разведка США с самого начала российского вторжения предоставляет ВСУ беспрецедентный объем данных о планах и действиях армии РФ — и лишь наращивает эти усилия. Подобную помощь оказывают и другие страны Запада.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Публично Белый дом и Пентагон подтверждают лишь сам факт обмена разведданными с Украиной и комменируют эту информацию максимально лаконично. Тогда как американские СМИ в последние недели публикуют все больше данных о том, как именно разведка США помогает Вооруженным силам Украины отражать российскую агрессию — одновременно отмечая, что этот опыт является уникальным.

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«Поток оперативной разведывательной информации о передвижении российских войск, которую Америка предоставляет Украине, имеет мало прецедентов», — написала 4 мая New York Times.

«Я бы сказал, что то, что нам удалось сделать, является революционным», — заявил еще в марте на слушаниях в Конгрессе США генерал-лейтенант Скотт Берриер, директор Разведывательного управления Министерства обороны США, характеризуя результативность обмена информацией и разведданными между Америкой и Украиной.

НВ обобщил официальные заявления членов администрации Джо Байдена и публикации в американских медиа, чтобы дать более полную картину о подобных усилиях в борьбе с российскими оккупантами.

Кто и как предоставляет Украине разведданные?

Наиболее активно такими данными делится разведсообщество США (включает в себя 17 ведомств), однако, по данным NYT, подобную информацию Вооруженным силам Украины предоставляют и разведки других государств — членов НАТО. Во многих случаях речь идет об обмене данными в режиме реального времени — то есть максимально оперативной информации.

По объективным причинам украинская и американская сторона предпочитают не раскрывать детали таких данных, однако часть этого объема составляют т.н. «imint» (imagery intelligence, визуальные разведданные), о чем с сообщал еще в начале марта CNN. Тогда телеканал уточнял, что значительную часть такой информации собирают спутники, в том числе коммерческие. Позже это косвенно подтвердил Пентагон, поскольку в детализации пакетов военной помощи от США Украине содержалось упоминание о предоставлении «коммерческих услуг спутниковой съемки».

NBC News позже уточнял, что Киев делится с Вашингтоном, «как стратегическими, так и оперативными разведывательными данными», что, по оценкам информированных источников в США, дает эффект «и на тактическом, и на стратегическом уровне».

Когда западные разведки начали делиться данными с Украиной и как менялись эти потоки?

Точно известно, что украинская сторона получала от США разведданные о вторжении России еще задолго до его начала. 3 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США поделились «значительным объемом подробных своевременных разведданных о планах и действиях России с властями Украины, чтобы помочь украинцам защитить себя». «Мы делали это месяцами», — заявила тогда Псаки.

Телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники в официальных кругах рассказал в конце апреля, что связи между украинскими и американским разведывательными службами существенно укрепились за последние 8 лет с момента аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году. Поэтому к моменту вторжения 24 февраля 2022 года «США достаточно доверяли Украине, чтобы предоставлять подробную информацию о развертывании российских войск, маршрутах атак и данные о возможных целях в режиме реального времени», рассказал NBC News один из собеседников

Этот поток информации не иссяк и в первые недели полномасштабной войны. 4 марта CNN со ссылкой собственные официальные источники рассказал, что на тот момент Вашингтон обменивался разведданными с Украиной «в бешеном темпе». Хотя именно тогда, в период активной фазы боев за Киев, ряд республиканцев критиковал администрацию Байдена за якобы недостаточно оперативное предоставление такой информации украинской стороне. Однако, как заверили журналистов CNN чиновники администрации в ответ на эту критику, проблема заключалась в другом. На фоне наступления РФ под Киевом, угроз электроснабжению и связи в столице Вашингтону становилось все сложнее поддерживать защищенную связь с украинской стороной. Тем не менее, каналы и способы передачи разведданных были найдены, и США предоставляли «информацию о передвижении и местонахождении российских войск, а также перехваченные сообщения об их военных планах». По словам одного из источников CNN, зачастую Украине передавали информацию в течение 30−60 минут после того, как ее получали сами США.

Впоследствии объем информации, предоставляемой Украине, лишь увеличивался — особенно после того, как в конце марта российская армия отступила из трех северных областей Украины и начла разворачивать наступление на востоке Украины.

7 апреля глава Пентагона Ллойд Остин стал первым американским чиновником, который публично подтвердил, что США действительно предоставляют ВСУ свои разведданные «для проведения операций на Донбассе». Об этом он заявил на слушаниях в Сенате США, комментируя по просьбе одного из сенаторов информацию о том, что Вашингтон делится с ВСУ информацией, которая могла бы помочь украинской армии атаковать силы РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма (позже о таком шаге разведки США написали многие американские медиа).

14 апреля Financial Times рассказала о том, что Вашингтон расширил диапазон разведданых, которыми делился с украинскими силами. Издание уточнило, что этот сдвиг произошел «за последние несколько дней» перед публикацией, то есть как раз в первой половине апреля. «По мере того, как развивается конфликт, мы продолжаем адаптироваться [к новым реалиям], чтобы операторы имели гибкие возможности делиться с украинцами детализированными и своевременными разведывательными данными», — сказал тогда в комментарии FT представитель американской разведки.

Издание предположило, что такое расширение разведывательной помощи от США ознаменовало готовность Вашингтона быть глубже вовлеченным в конфликт, а также уверенность США и их союзников в меньшей вероятности ответных мер со стороны России, чем это считалось ранее.

New York Times же пишет о том, что хотя Белый дом стремится найти баланс и не провоцировать Владимира Путина, там считают важным дать понять Москве, что Украина опирается на весомую поддержку США и НАТО. «Очевидно, мы хотим, чтобы на определенном уровне россияне знали, что мы помогаем украинцам до такой степени — и будем продолжать это делать», — оценила позицию Вашингтона в комментарии NYT Эвелин Фаркас, бывший заместитель министра обороны США по России и Украине в администрации Барака Обамы.

Какова роль украинской разведки и ВСУ в этом сотрудничестве?

И чиновники Пентагона, и источники западных медиа в оборонных кругах неоднократно подчеркивали, что ВСУ в значительной степени полагаются и на собственную разведку, поскольку зачастую владеют более детальной информацией непосредственно «с полей», чем американское разведсообщество.

Особенно это было актуально на первом этапе войны, во время активной фазы наступления на Киев. В публикации от 4 марта CNN приводила оценки своих источников, напомнивших, что тогда у США не было возможности ни физически присутствовать в горячих точках на украинской земле, ни отслеживать ситуацию с самолетов, что снизило возможности американского разведсообщества.

«Это украинцы находятся на месте, украинцы воюют, — сказал собеседник CNN. — И во многих случаях, во многих смыслах у них просто больше контекстной информации, чем мы можем им предоставить», — рассказал этот источник.

А один из представителей западных разведок отметил в анонимном комментарии NBC News после двух месяцев войны, что «решающее значение имеют не только разведданные, но и то, как украинцы их используют». По словам этого собеседника, ВСУ сражаются с армией РФ «гибко и отважно», а когда получают актуальные практические разведданные, то действуют «с поразительной скоростью».

В этом же контексте Джон Маклафлин, бывший и.о. директора ЦРУ, который сейчас преподает в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса, в беседе с NBC News отдельно отметил умелое использование украинской армией разведданных из открытых источников (open-source intelligence, OSINT), включая коммерческие спутниковые снимки и перехваты разговоров россиян по незащищенной связи. «Факт такой широкой доступности OSINT означает, что те, кто собирает секретные разведданные, могут сосредоточиться на вещах, которые действительно сложны и не являются общедоступными», — пояснил Маклафлин.

Какие именно данные получает Украина от США и как это помогает в ВСУ на поле боя?

Важное уточнение о характере данных, которые США предоставляют Украине, сделал на брифинге 8 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По просьбе журналистов он разъяснил, помогает ли информация американской разведки в контрнаступлениях ВСУ, или же Украине передают только данные, необходимые для обороны. Кирби дал понять, что Вашингтон не делает такой разницы, поскольку однозначно считает Россию агрессором, а Украину — обороняющейся стороной.

«Нашей целью было и остается стремление помочь им [Украине] защитить себя. И это подразумевает предоставление инструментов, чтобы они могли делать это как можно лучше, будь то оружие, оборудование, боеприпасы — или же информация», — пояснил Кирби. Далее он уточнил, что говоря о «защите», Пентагон подразумевает всю совокупность усилий ВСУ. «Мы не рассуждаем о тактике — нахожусь ли я в обороне или совершаю контратаку. В этом смысле мы не погружаемся на такой уровень конкретики, — подчеркнул спикер Пентагона. — Мы пытаемся предоставлять полезную информацию и разведданные, которые позволят им [украинцам] давать отпор, сопротивляться, бороться против [врага] - называйте как хотите, это российское вторжение. И если они используют часть подобной информации для совершения контратак, то так тому и быть». Он также напомнил, что ВСУ защищают Украину уже восемь лет начиная с 2014 года, а сейчас США лишь помогают украинским силам выстоять в более масштабном вторжении.

За последние недели американские СМИ привели несколько примеров, как такая стратегия реализуется на практике и чем американские разведданные помогают ВСУ в боях.

Отражение первых атак в начале вторжения: битва за Гостомель, спасение украинской авиации и ПВО

26 апреля американский телеканал NBC News впервые раскрыл детали о том, как информация разведки США помогла ВСУ снизить эффективность первых ударов России в самом начале вторжения. Предполагается, что США предоставили украинским силам подробные данные о том, когда и где именно РФ нанесет такие удары, что помогло Украине укрыть свои средства ПВО и авиацию от максимального ущерба, сообщили NBC News нынешние и бывшие чиновники США.

Критически важным результатом этого этапа стал также провал российской десантно-штурмовой операции, нацеленной на захват аэропорта Гостомель под Киевом. РФ надеялась перебросить войска и технику в район столицы, однако в первые дни войны ВСУ сбили в Киевской области транспортный самолет Ил-76 с сотнями российских десантников — в том числе благодаря обмену разведданными со США. И хотя какое-то время россияне контролировали Гостомель, они так и не смогли сосредоточить здесь достаточное количество сил для взятия Киева.

Кроме того, с помощью данных американской разведки Украина и впоследствии продолжала перебрасывать свою авиацию и средства ПВО «почти каждый день», благодаря чему России не удалось установить полное господство в воздухе, сообщает NBC News. Порой такие маневры были жизненно необходимы.

«Российские военные в буквальном смысле испещряли воронками пустые поля там, где когда-то были установлены ​системы противовоздушной обороны, — заявил телеканалу один из источников в официальных кругах. — Это оказало огромное влияние на потенциал российских вооруженных сил на местах».

Информация о мобильных штабах офицеров РФ и возможная роль разведданных США в гибели российских генералов

В своей статье от 4 мая американская NYT рассказала, что разведка США сосредоточила свои усилия в том числе на передаче Украине информации о деталях и местонахождении «мобильных штабов российской армии, которые часто перемещаются». Издание допустило, что именно эти данные как минимум отчасти помогли ВСУ ликвидировать внушительное число российских генералов (уже около 12), которое так поражает военных экспертов.

«Украинская сторона объединила эту географическую информацию со своими собственными разведданными — включая аудиоперехваты, оповестившие украинских военных о присутствии высокопоставленных российских офицеров — чтобы провести артиллерийские обстрелы и другие атаки, в результате которых были убиты российские офицеры», — поясняет NYT.

В то же время издание уточняет, что многие такие атаки украинские силы совершают самостоятельно — включая недавний удар по локации, куда приезжал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Этот удар не сопровождался разведданными США, поскольку Вашингтон не предоставляет Украине информацию о самых высокопоставленных чиновниках России, рассказали источники NYT. Однако они признали, что информация американской стороны была «критически важной» в эпизодах гибели нескольких других генералов, не уточнив их число.

В официальных сообщениях США расставляют акценты иначе. В ответ на публикацию NYT пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон отметила, что американские разведданные не были предоставлены Украине «с намерением убить российских генералов». Спикер Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, напомнил, что Вашингтон «не предоставляет разведданные о местонахождении высших военачальников на поле боя и не участвует в принятии решений ВСУ».

NYT отдельно подчеркивает, что нынешние и бывшие американские военные чиновники считают одной из причин гибели российских генералов на фронте еще и проблемы самой армии РФ. Среди них — факты использованиями ими незащищенных каналов телефонной и радиосвязи. «Это демонстрирует плохую дисциплину, отсутствие опыта, высокомерие и неспособность оценить возможности Украины», — отметил Фредерик Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе. Еще один такой фактор — выстроенная в российской армии строгая иерархия, которая вынуждает российских генералов совершать рискованные поездки на передовую, чтобы решать логистические и операционные вопросы — что не свойственно армиям стран НАТО.

Данные о перемещениях российских войск

Американская разведка сейчас делится с Украиной данными не только об актуальных, но и об ожидаемых перемещениях войск РФ, рассказала NYT 4 мая. По информации источников издания, такие сведения базируются на «недавних американских оценках секретного плана сражений, подготовленного Москвой для битвы на Донбассе».

NBC News также сообщал, что разведывательная информация от США включает данные о том, «где действуют определенные типы российских подразделений».

Безопасность Владимира Зеленского

Со ссылкой на информацию от бывших и нынешних сотрудников ЦРУ телеканал NBC News рассказывал, что США тратят значительные ресурсы на сбор разведданных с целью защиты президента Украины Владимира Зеленского, которого россияне изначально намеревались убить.

Один из источников рассказал, что американские спецслужбы консультируют украинскую сторону в том числе и об оптимальных способах его перемещений — особенно чтобы гарантировать, «что он не находится рядом со всей своей цепочкой подчинения [командой других представителей власти] и т. д. ».

Удар по крейсеру Москва

6 мая стало известно, что разведданные США могли быть задействованы в ударе украинскими ракетами Нептун по крейсеру Москва. Об этом сообщили ряд американских СМИ, включая телеканалы CNN и NBC, газеты Washington Post и New York Times со ссылкой на нескольких чиновников из США, хотя оценка роли информации американской разведки в публикациях разнится.

В частности NYT написала, что Украина самостоятельно получила данные о координатах и местонахождении Москвы в Черном море, а США лишь предоставили некое подтверждение этих данных по запросу украинской стороны. В то же время решение ударить по кораблю командование ВСУ приняло и осуществило самостоятельно, рассказали изданию неназванные собеседники.

Официальный комментарий пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, обнародованный спустя несколько часов после серии публикаций, максимально близок именно к этой сдержанной трактовке затопления Москвы.

Кирби опроверг утверждения о том, что США якобы предоставили Украине «конкретную информацию для целеуказания» на крейсер Москва. «Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, как они и сделали в данном случае», — заявил спикер Пентагона.

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