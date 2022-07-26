«Какой будет победа, решит Украина». Интервью с Эндрю Крамером — руководителем киевского бюро The New York Times 26 июля, 17:52 Эксклюзив НВ Бюро The New York Times появится в Киеве (Фото:www.nytco.com)

Американское издание The New York Times открывает бюро в Киеве. Его возглавит журналист Эндрю Крамер, ранее работавший из Москвы.

В интервью Радио НВ Крамер рассказал, чем он вместе с командой будет заниматься в столице воюющей страны, есть ли у США консенсус относительно поставок оружия и победы Киева, а также почему западные СМИ ищут «нацистов» в Украине.



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Эндрю Крамер Руководитель киевского бюро NYT

— В середине июля в NYT вы опубликовали статью с заголовком «Украина пытается доказать, что может победить». Вы рассказываете о тех сомнениях, которые есть у западных партнеров по поводу наших возможностей. Среди прочего вы цитируете одного из чиновников: «Постоянные просьбы Украины об оружии стали настолько постоянным рефреном, что некоторые на Западе отмахнулись от них, как от нереалистичного фонового шума». Это действительно так?

— Я не думаю, что это очень распространенное мнение на Западе. Но есть дискуссии в западных столицах по поводу поставок оружия в Украину — как быстро это должно произойти и какие виды оружия.

В статье написана последняя позиция и президента Украины и военного руководства, что за последние две-три недели есть успехи, в том числе системы HIMARS. Эт показывает, что стратегия использования западного оружия работает и будет работать.

— Мы увидели контраст между сдержанным оптимизмом украинской власти и скепсисом со стороны западных партнеров. Много ли такого скепсиса? По-прежнему ли Запад считает, что это не их война?

— Этот вопрос касается разногласий и дискуссий между западными партнерами и руководством Украины. Аналитики говорят, что разногласия не сильно большие. Есть вопросы подготовки кадров, к использованию оружия и это не идет так быстро, как Украине хотелось бы.

— Вы цитируете Эвелин Фаркас — директора Института Маккейна: «Если украинцы не смогут продемонстрировать какой-либо успех на поле боя (чем более существенный, тем лучше), поддержка США и Европы этих военных действий ослабнет». Я вижу немножко странную логику, потому что чем больше оружия, тем больше у нас успехов. Какую логику вы видите?

— Да, не совсем логично. Но она выразила это мнение по поводу того, как это может работать на самом деле в так называемых «мягких» странах Европы — Германии, Италии и Франции. «Мягких» по отношению к России.

— Неужели в США не понимают, что чем больше оружия, тем больше побед?

— Конечно понимают. Я могу цитировать только тех экспертов, у которых я брал интервью. Они так объяснили, что есть вопрос, может ли стратегия снабжения оружия привести к освобождению территории до границ 23 февраля. Есть дискуссии на Западе.

Естественно, чем больше оружия, тем больше вероятность того, что можно достичь этой позиции.

— Какой эффект производят обращения конгрессвумен Виктории Спартц в США? Есть ли резонанс?

— Есть резонанс в узком кругу.

— NYT открывает бюро в Киеве. Как у вас происходит выбор тем? Какие задачи вы перед собой ставите, когда планируете освещать украинские события?

— Наше бюро будет освещать новости политической, экономической, общественной и культурной жизни Украины. Выбор тем — это то, что интересно читателям и что важно. Обычно журналисты сами ищут темы в дискуссии с редакторами.

— Мы видим, что западные журналисты часто смотрят на Украину через призму российской пропаганды. Например, приехав сюда впервые, начинают искать нацистов. Почему так?

— Я не на 100% согласен с вашей оценкой. Западные журналисты освещают большой спектр новостей, в том числе работают на фронте.

Тема «нацистов» или ультраправых иногда освещается. Я согласен, что, может быть, делается слишком большой акцент на этом.

Россия использует ее для оправдания войны.

— Вы долго работали в Москве. Видели ли вы, как нарастает антиукраинская пропаганда? Могли ли вы подумать, что это перерастет в такую масштабную агрессию с гибелью десятков тысяч людей и полным уничтожением украинских городов?

— Я действительно долго работал в Москве, [освещал события] в России, Украине, Прибалтике из Москвы. И я рад, что теперь мы будем [писать про Украину] из бюро в Киеве.

Уже в октябре 2021 года можно было предполагать, что будет полномасштабная война. Я освещал войну на Востоке Украины, начиная с 2014 года. Вторжение на территорию Украины не началось в этом году.

— Говорят, что у западной аудитории есть усталость от украинской войны. Какие темы вытесняют тему Украины? И как ваше бюро будет поддерживать интерес к этой теме?

— Война в Украине перевернула миллионы жизней — в Украине, в Европе. Эта тема очень важная. То, что мы открываем бюро, значит, что газета будет посвящать материалы этой теме. Мы будем освещать истории войны в Украине.

— Была опубликована редакционная статья NYT, в которой задавались вопросы, какие цели ставит для себя Вашингтон в этой войне. Сложился ли консенсус по вопросу, какой будет победа Украины?

— В NYT и других газетах америки есть так называемая китайская стена между отделами политики и новостей. Они иногда пишут резкие мнения, и это не касается отдела новостей.

По поводу консенсуса. Большинство людей в политике и обе партии в Конгрессе очень поддерживают Украину. Но как война закончится, какие будут переговоры и как будет выглядеть победа — должно решить руководство Украины. Уверен, что в Вашингтоне есть дискуссии на этот счет, но решение будет приниматься в Украине.

— Какие наиболее острые темы в Украине вы видите сейчас?

— Острая тема — контратака на юге и вопрос, как быстро можно освоить западное оружие, чтобы быть успешными в контратаке и закончить войну. То, что оружие может продаваться на черном рынке и использоваться нецелесообразно, — такие скандалы будут, ведь идет огромный поток [оружия]. Но в целом поставки хорошо сработали. Они важны для безопасности Европы и Америки и будут продолжаться.

— Какое ваше самое сильное впечатление от войны?

— Это вдохновение от украинского народа и духа сопротивления, который я видел, начиная с Киева с февраля-марта. В мире сейчас к украинцам [существует] большое уважение.

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