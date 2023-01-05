Молодежь не будет знать русский. Как украинцы решили языковой вопрос и что будет после победы — анализ NV 5 января, 06:50 Эксклюзив NV По мнению языковедов уже через 20 лет в Украине вырастет новое поколение граждан, не знакомых с русским языком вообще (Фото:Dimitar DILKOFF / AFP via EastNews)

Год войны стал поворотным в языковом вопросе — более половины сограждан, объявив бойкот языку оккупанта, теперь общаются на украинском. Лингвисты и социологи уверены: это мощный шаг к полной украинизации населения в будущем

«Я для себя придумал такой тезис: Путин защищает русскоязычных украинцев, а если их не будет — то и защищать будет никого», — приводит аргументы в пользу полного перехода на родной язык бизнесмен Всеволод Кожемяко.

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Родившийся в Полтаве, все свои сознательные 50 лет он общался на русском. Исключением были только дети Кожемяки, которых после 2014 года они с женой решили воспитывать в украиноязычной среде.

Для самого бизнесмена все изменилось в феврале 2022-го, после полномасштабного российского вторжения — теперь Кожемяко командует добровольческим батальоном Хартія и общается исключительно на украинском.

Он уверен: чтобы ускорить процесс перехода, по всем направлениям жизни нужно создать принудительную языковую среду, а потому на украинский он перевел все интерфейсы и гаджеты, удалил российскую раскладку с клавиатуры и перевел все контакты в телефонной книге. Даже со своими русскоязычными родителями Кожемяко теперь общается на украинском.

«Я понял, что это очень мощный рычаг в патриотическом воспитании, отграничении от РФ и избавлении от комплексов», — объясняет он.

Так же, как Кожемяко, считают сегодня миллионы украинцев не только в пределах страны, но и по всему миру. Например, украинский стал трендом года на бесплатной онлайн-платформе для изучения языков Duolingo — там к курсу соловьиной присоединились 1,3 млн пользователей из разных уголков планеты. В то же время в Украине, по данным Социологической группы Рейтинг, с начала войны 41% русскоязычных и двуязычных соотечественников начали чаще говорить по-украински, из них 24% - делают это постоянно.

Социологи уверены: именно полномасштабная война дала мощный толчок для развития языка и окончательного решения языкового вопроса в стране в пользу украинского. «Сейчас все, что российское — это опасность, — объясняет Марианна Ткалич, директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб. — Этот язык как красная тряпка, и люди пытаются от нее избавиться, переходят на украинский, чтобы отсеивать чужих и определять врага. Простой пример из жизни — даже чаты соседей перешли на украинский».

С экспертом соглашается языковед Александр Авраменко: спрос на украинский язык сейчас безумный, а на волне патриотизма страна уверенно двигается по пути к тотальной украинизации ускоренными темпами, считает он.

«Россия сейчас делала все, чтобы подавляющее большинство переоценило видение роли украинского языка в своей жизни, — рассуждает Авраменко. — Трудно сказать, будут ли все 100% украинцев говорить по-украински после победы, но тенденция к этому есть». И добавляет, что это может произойти уже через 20 лет, когда в стране вырастет новое поколение граждан, не знакомых с русским языком вообще.

ПРАВО НА ОШИБКУ

Без преувеличений, прошлый год стал настоящим ренессансом украинского языка — его использование в публичном пространстве стало абсолютным, а в быту больших городов растет с каждым днем: по данным Рейтинга, сегодня больше половины украинцев говорят дома на украинском. Раньше таких было меньше половины.

Тяга к родному языку во время жестокой захватнической войны часто становится для многих вопросом принципа. К тому же, объясняет Ткалич, в украинском языке нет разделения на русский и российский, есть только «російський», и это слово встречает безумное внутреннее сопротивление.

Так, например, 30-летняя коммуникационщица Алена Бабко, родившаяся в Донецкой области в русскоязычной семье, на общение на родном языке перешла только в мае прошлого года. «Из-за работы на украинском я всегда писала лучше, но навыков говорить в быту никогда не было, — признается Бабко. — В первые месяцы войны я была тем человеком, который пытался доказать, что разговоры на русском — не проблема. Но постепенно с тем, как развивалась война, я не смогла найти для себя ответа, почему я так держусь за этот русский».

Какое-то время Бабко общалась в двуязычном формате, пока не поняла, что нужно окончательно определиться. Выбор был сделан в пользу родного, а русский оставила лишь для некоторых родственников, для которых, по словам Бабко, вопрос языка остается болезненным.

«Мой украинский сейчас не идеальный, но я не считаю, что это проблема. Если есть русизмы — бог с ним, — взвешивает за и против коммуникационщица. — Нужен опыт, потому что если ты 30 лет разговаривал на одном языке, невозможно сразу переключиться на литературный».

Приблизительно так же размышляет и Кожемяко, признающийся, что иногда пользуется переводчиком и гуглит новые слова для ежедневного употребления. Но смущения по этому поводу не испытывает и другим не советует: «Надо бросать это жеманство о „не таком языке“. А как он станет „таким“? По методу Илоны Давыдовой — проснешься утром, узнаешь язык и пошел щебетать? Нет, язык — это практика».

После полномасштабного российского вторжения бизнесмен Всеволод Кожемяко командует добровольческим батальоном Хартія и общается исключительно на украинском. / Фото: DR

На этот случай у бизнесмена и лингвиста по образованию есть эффективный способ изучения — так называемое «дрелирование», то есть многократное повторение. «Например: едем с собратьями на задание, я хочу сказать, что нам надо на опушку, но не знаю как это будет по-украински, — делится лайфхаком Кожемяко. — Сразу смотрю в словаре, что нужно нам на „узбіччя“, а потом несколько дней не прекращаю это вставлять в разговоры все время. Так и запоминаем».

Языковед Авраменко такие методы поддерживает. По его опыту, ошибки со старта совершает большая часть новообращенных украиноязычных соотечественников. Чаще всего они проходят через так называемое «аканья» и калькирование, то есть прямой перевод с русского на украинский.