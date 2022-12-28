«Ситуация кардинально изменится». Украина уже разрабатывает беспилотники, чтобы сбивать иранские дроны — Федоров
Михаил Федоров (Фото:Михаил Федоров / Facebook)
На данный момент Украина разрабатывает беспилотники класса «воздух-воздух». Они будут бороться против иранских дронов-камикадзе Shahed.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью AP.
По его словам, Украина уже закупила около 1400 беспилотников, преимущественно разведывательных. Федоров добавил, что после удовлетворения потребностей в разведывательных дронах следующим этапом станет разработка и закупка ударных дронов.
Федоров рассказал, что в Украине проводятся исследования и разработка беспилотников, которые могут бороться с другими беспилотниками и сбивать их.
«Уже сейчас могу сказать, что в феврале-марте ситуация с беспилотниками кардинально изменится», — сказал он.
17 декабря представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что Россия возобновила удары по Украине дронами-камикадзе Shahed, поскольку получила от Ирана новую партию.
В Иране отрицают, что занимаются поставками своих дронов стране-агрессору РФ.