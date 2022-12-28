«Ситуация кардинально изменится». Украина уже разрабатывает беспилотники, чтобы сбивать иранские дроны — Федоров

28 декабря, 14:34
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Михаил Федоров (Фото:Михаил Федоров / Facebook)

Михаил Федоров (Фото:Михаил Федоров / Facebook)

На данный момент Украина разрабатывает беспилотники класса «воздух-воздух». Они будут бороться против иранских дронов-камикадзе Shahed.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью AP.

По его словам, Украина уже закупила около 1400 беспилотников, преимущественно разведывательных. Федоров добавил, что после удовлетворения потребностей в разведывательных дронах следующим этапом станет разработка и закупка ударных дронов.

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Федоров рассказал, что в Украине проводятся исследования и разработка беспилотников, которые могут бороться с другими беспилотниками и сбивать их.

«Уже сейчас могу сказать, что в феврале-марте ситуация с беспилотниками кардинально изменится», — сказал он.

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17 декабря представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что Россия возобновила удары по Украине дронами-камикадзе Shahed, поскольку получила от Ирана новую партию.

В Иране отрицают, что занимаются поставками своих дронов стране-агрессору РФ.

Инфографика: НВ
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Дроны Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации Украины Война России против Украины дроны-камикадзе Shahed-136

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