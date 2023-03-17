Украина разорвала еще два соглашения с РФ и СНГ

17 марта, 21:50
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Украина разорвала еще два соглашения с РФ и СНГ (Фото:Офис президента Украины)

Украина разорвала еще два соглашения с РФ и СНГ (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский прекратил действие соглашения с РФ по надзору за работой стратегических ракетных комплексов и еще одного «пенсионного» соглашения со странами СНГ.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Так указом №157/2023 прекращено Соглашение между Украиной и РФ, заключенное в Ялте в 1993 году, о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов Стратегических сил, расположенных на их территориях.

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Указ № 158/2023 свидетельствует, что Украина вышла из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств, заключенного 24 декабря 1993 года в Ашхабаде.

Министерству иностранных дел президент поручил уведомить в установленном порядке другие стороны соглашений о прекращении их действия.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Украина-Россия Договор СНГ Война России против Украины

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