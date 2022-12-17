«Мы готовимся». Украина рассматривает возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля — командующий ОК Юг

17 декабря, 15:36
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Российские войска могут осуществить повторное наступление на северную границу Украины (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Российские войска могут осуществить повторное наступление на северную границу Украины (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

В ВСУ не исключают, что российские войска могут снова попытаться напасть с севера. Вероятно, это может произойти в феврале.

Об этом сказал командующий ОК Юг генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью Sky News.

Так, отвечая на вопрос, могут ли россияне снова попытаться вторгнуться в Украину с севера, востока или юга, возможно даже 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны, он заявил, что ВСУ просчитывают такие сценарии.

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«Да, мы предполагаем такие варианты, такие сценарии. Мы к этому готовимся. Мы живем с мыслью, что они снова будут наступать. Это наша задача», — сказал он.

Ковальчук также не исключил, что россияне снова захотят попытаться захватить Киев.

«Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля, возможно позже… Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства», — отметил генерал-майор.

По его словам, «больше не будет такого, что россияне просто зайдут», как это было 24 февраля 2022 года.

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Командующий ОК Юг подчеркнул, что ВСУ готовы к борьбе даже с миллионами россиян, но для этого Украине понадобится более мощная поддержка со стороны Запада.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление в направлении Киева со стороны Беларуси.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может начать новое «большое наступление» в январе или феврале следующего года.

По данным американского Института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Россия Беларусь Война России против Украины

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