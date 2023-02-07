МВД рассекретило архивы о депортациях украинцев в 40—50-х годах ХХ века 7 февраля, 14:23 С архивных документов убрали секретный гриф (Фото:iStock)

Министерство внутренних дел отменило гриф Для служебного использования с архивных документов, касающихся массовых депортаций населения с территории Западной Украины в 1940-х и 1950-х годах.



Об этом в МВД сообщили во вторник, 7 февраля.

В фондах отраслевого государственного архива хранятся документы, касающиеся массовых депортаций населения с территории Западной Украины в 1940-х и 1950-х годах, эшелонные списки граждан Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.

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Теперь распорядители архивов должны предоставлять и обнародовать информацию о репрессивных органах. Им запретили записывать ее в категорию «служебной».

После начала Второй мировой войны СССР оккупировал Западную Украину и начал массовые депортации. С конца 1939 года и в течение 1940-го из Западной Украины в Сибирь, Поволжье, Казахстан и на север Советского Союза вывезли, по разным подсчетам, от 10 до 20% населения. Всего с 1944-го по 1953 год в Западной Украине советский режим репрессировал более 500 тысяч человек, арестовал около 134 тысяч, убил 150 тысяч, выселил за пределы Украины на пожизненный срок более 200 тысяч.