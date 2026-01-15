Красный Крест осудил удары по энергетике Белгорода, МИД Украины вызовет главу делегации МККК для объяснения «позорных заявлений»

Украина раскритиковала МККК за реакцию на удары по РФ (Фото: МИД Украины/Facebook)

Министерство иностранных дел Украины вызвало представителя Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине для дачи объяснений относительно его заявления, в котором осуждаются удары по критической инфраструктуре «в Украине и России».

Об этом сообщили в МИД Украины в четверг, 15 января.

Красный Крест в своем заявлении осудил «недавние удары по инфраструктуре в Украине и России», указывая на пострадавшие города, среди которых Киев, Днепр, Донецк и российский Белгород.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такое заявление МККК позорным. В связи с этим, главу делегации Красного Креста в Украине вызвали в МИД для объяснений.

«Ложная моральная эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, является неприемлемой. В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону. Неудивительно, что репутация МККК находится в кризисе в результате таких заявлений, которые отбеливают российские военные преступления и еще больше подрывают доверие к организации, особенно учитывая ее длительную неспособность обеспечить систематический доступ к украинским военнопленным и гражданским лицам, незаконно удерживаемых Россией», — говорится в заявлении.

Министр также пригласил «тех, кто написал и одобрил это заявление, оставить свои комфортные офисы, приехать в Украину и провести хотя бы один день в холодном доме».

«Возможно, к ним вернется ощущение реальности», — сказал Сибига.

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

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СБУ назвала политику Кремля системным уничтожением энергосистемы Украины, что является преступлением против человечности международной категории.