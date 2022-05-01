Украина работает над восстановлением связи в Херсонской и Запорожской областях — Федоров

1 мая, 13:24
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Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Фото:Михаил Федоров / Facebook)

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Фото:Михаил Федоров / Facebook)

Работы по возобновлению связи в Херсонской и Запорожской областях уже ведутся. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Работы уже ведутся, связь будет восстановлена», — сообщил Федоров.

Министр также напомнил, что причиной отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

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Ранее сообщалось, что россияне оставили без связи и интернета Херсонскую и часть Запорожской областей.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Интернет Мобильная связь Запорожская область Херсонская область Михаил Федоров Война России против Украины

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