Украина работает над восстановлением связи в Херсонской и Запорожской областях — Федоров 1 мая, 13:24 Цей матеріал також доступний українською Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Фото:Михаил Федоров / Facebook)

Работы по возобновлению связи в Херсонской и Запорожской областях уже ведутся. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Война России против Украины — главные события 1 мая

«Работы уже ведутся, связь будет восстановлена», — сообщил Федоров.

Министр также напомнил, что причиной отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

Видео дня

Ранее сообщалось, что россияне оставили без связи и интернета Херсонскую и часть Запорожской областей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.