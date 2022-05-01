Украина работает над восстановлением связи в Херсонской и Запорожской областях — Федоров
Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Фото:Михаил Федоров / Facebook)
Работы по возобновлению связи в Херсонской и Запорожской областях уже ведутся. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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«Работы уже ведутся, связь будет восстановлена», — сообщил Федоров.
Министр также напомнил, что причиной отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.
Ранее сообщалось, что россияне оставили без связи и интернета Херсонскую и часть Запорожской областей.
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